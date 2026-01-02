Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Mata Vaishno Devi news : नव वर्ष के पहले दिन 40,000 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी भवन की ओर हुए रवाना

Mata Vaishno Devi news : नव वर्ष के पहले दिन 40,000 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी भवन की ओर हुए रवाना

Edited By Updated: 02 Jan, 2026 08:33 AM

mata vaishno devi news

कटड़ा (अमित): नए साल 2026 के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उछाल देखने को मिला। दिन भर यात्रा पंजीकरण कक्ष सहित यात्रा के प्रवेश द्वार दक्षिणी ड्योढ़ी पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं।

कटड़ा (अमित): नए साल 2026 के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उछाल देखने को मिला। दिन भर यात्रा पंजीकरण कक्ष सहित यात्रा के प्रवेश द्वार दक्षिणी ड्योढ़ी पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं।

वहीं शाम 6 बजे तक 40,000 श्रद्धालु आर.एफ.आई.डी. कार्ड लेकर वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे जिसके बाद यात्रा पंजीकरण कक्ष 6 बजे से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!