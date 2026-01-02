Mata Vaishno Devi news : नव वर्ष के पहले दिन 40,000 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी भवन की ओर हुए रवाना

कटड़ा (अमित): नए साल 2026 के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उछाल देखने को मिला। दिन भर यात्रा पंजीकरण कक्ष सहित यात्रा के प्रवेश द्वार दक्षिणी ड्योढ़ी पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं।

कटड़ा (अमित): नए साल 2026 के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उछाल देखने को मिला। दिन भर यात्रा पंजीकरण कक्ष सहित यात्रा के प्रवेश द्वार दक्षिणी ड्योढ़ी पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं। वहीं शाम 6 बजे तक 40,000 श्रद्धालु आर.एफ.आई.डी. कार्ड लेकर वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे जिसके बाद यात्रा पंजीकरण कक्ष 6 बजे से अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ