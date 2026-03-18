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Mata vaishno devi news : नवरात्र में वैष्णो देवी यात्रा होगी अब और भी आसान; श्राइन बोर्ड ने बिछाया सुविधाओं का रेड कार्पेट

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 09:07 AM

mata vaishno devi news

आने वाले चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस बार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए व्यापक और अत्याधुनिक इंतजाम किए हैं।

Mata vaishno devi news : आने वाले चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस बार यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को देखते हुए व्यापक और अत्याधुनिक इंतजाम किए हैं। बोर्ड का लक्ष्य है कि कटरा से लेकर भवन तक किसी भी श्रद्धालु को असुविधा का सामना न करना पड़े।

इस बार क्या है खास इंतजाम ?
RFID कार्ड अनिवार्य: सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए 'रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन' (RFID) कार्ड प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। बिना इस कार्ड के यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं होगी, जिससे यात्रियों की रियल-टाइम लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी।

भीड़ प्रबंधन के लिए स्काईवॉक: भवन पर भीड़ के दबाव को कम करने के लिए नवनिर्मित स्काईवॉक का उपयोग किया जाएगा। इससे आने और जाने वाले श्रद्धालुओं के रास्ते अलग होंगे, जिससे धक्का-मुक्की की संभावना खत्म हो जाएगी।

पंजीकरण और स्लॉट सिस्टम: नवरात्र के दौरान प्रतिदिन यात्रियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन पंजीकरण कराकर ही कटरा पहुँचें।

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सुरक्षा के कड़े पहरे: पूरे यात्रा मार्ग और भवन परिसर में सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। साथ ही, अतिरिक्त सुरक्षा बल और श्राइन बोर्ड के विशेष दस्तों को तैनात किया गया है।

सफाई और चिकित्सा सुविधा: यात्रा मार्ग पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। साथ ही, आपात स्थिति के लिए चिकित्सा केंद्रों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा गया है।

सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम: नवरात्र के अवसर पर पूरे भवन और मुख्य गुफा के प्रवेश द्वार को देश-विदेश के ताजे फूलों से सजाया जा रहा है। साथ ही, प्रतिदिन होने वाली आरती और भजनों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी बातें
अपनी यात्रा से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें।

ऑनलाइन बुकिंग और RFID कार्ड का विशेष ध्यान रखें।

भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में धैर्य बनाए रखें और सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का पालन करें।

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