Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Meen Rashifal 5 March : मीन राशि वालों के लिए करियर का सबसे महत्वपूर्ण दिन, बस एक गलती पड़ सकती है भारी

Meen Rashifal 5 March : मीन राशि वालों के लिए करियर का सबसे महत्वपूर्ण दिन, बस एक गलती पड़ सकती है भारी

Edited By Updated: 05 Mar, 2026 04:10 AM

meen rashifal 5 march

Meen Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का सूर्योदय मीन राशि के जातकों के लिए अत्यधिक संवेदनशील और प्रभावशाली ऊर्जा लेकर आया है। बृहस्पति के स्वामित्व वाली यह जल तत्व की राशि अपनी कल्पनाशीलता, करुणा और अंतर्ज्ञान के लिए जानी जाती है। आज के ग्रहों का...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Meen Rashifal 5 March : 5 मार्च 2026 का सूर्योदय मीन राशि के जातकों के लिए अत्यधिक संवेदनशील और प्रभावशाली ऊर्जा लेकर आया है। बृहस्पति के स्वामित्व वाली यह जल तत्व की राशि अपनी कल्पनाशीलता, करुणा और अंतर्ज्ञान के लिए जानी जाती है। आज के ग्रहों का गोचर आपके 'दशम भाव और व्यय भाव के बीच एक ऐसा योग बना रहा है, जो आपको सफलता की ऊंचाई पर भी ले जा सकता है और एक छोटी सी चूक से नीचे भी गिरा सकता है। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए किसी 'दोधारी तलवार' की तरह है।

दिन की सामान्य ऊर्जा:
आज आपकी मानसिक स्थिति थोड़ी द्वंद्वात्मक रह सकती है। एक तरफ आप बड़े सपने देखेंगे, तो दूसरी तरफ अनजाना डर आपको सता सकता है। आज चंद्रमा की स्थिति आपको अत्यधिक संवेदनशील बना सकती है, जिससे आप दूसरों की बातों को बहुत जल्दी दिल पर लगा लेंगे। आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। आप उन समस्याओं का हल निकाल लेंगे जिन्हें दूसरे नहीं देख पा रहे। आज दिवास्वप्न से बचें। धरातल पर रहकर काम करना ही आज आपके हित में है।

करियर और कार्यक्षेत्र
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन उनके करियर का 'टर्निंग पॉइंट' साबित हो सकता है। सितारे संकेत दे रहे हैं कि आज आपकी मेज पर कोई ऐसा प्रस्ताव, कोई ऐसा ईमेल या कोई ऐसी फाइल आ सकती है, जो आपके अगले 5 साल का भविष्य तय करेगी।

और ये भी पढ़े

नौकरीपेशा जातकों के लिए:
ऑफिस में आज आपको कोई ऐसा काम सौंपा जा सकता है जो सीधा कंपनी के टर्नओवर या प्रतिष्ठा से जुड़ा हो। यह आपकी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मौका है। आज आपके बॉस की नजरें आपके हर छोटे-बड़े कदम पर होंगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपका काम करने का तरीका आज नोटिस किया जाएगा। मीन राशि के जातक अक्सर भावुकता में आकर या जल्दबाजी में 'हाँ' कह देते हैं। आज 'दस्तावेजों पर बिना पढ़े हस्ताक्षर करना' या 'ईमेल का गलत जवाब देना' आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज दफ्तर में गॉसिप से बिल्कुल दूर रहें। आपकी एक छोटी सी बात को तोड़-मरोड़ कर वरिष्ठ अधिकारियों के सामने पेश किया जा सकता है, जिससे आपकी छवि धूमिल होने का खतरा है।

व्यापारियों के लिए:
यदि आप किसी नई साझेदारी में प्रवेश कर रहे हैं, तो आज का दिन बहुत सावधानी का है। कोई लुभावना ऑफर आपको ठगने की कोशिश कर सकता है। जो लोग एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है लेकिन भुगतान  की शर्तों को लेकर स्पष्ट रहें।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन सतर्कता की मांग करता है। आय के स्रोत बने रहेंगे लेकिन पैसा आने से पहले जाने के रास्ते तैयार मिलेंगे। कोई पुराना बकाया बिल या अचानक आई कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपके बजट को बिगाड़ सकती है। आज किसी को भी उधार न दें। आज दिया गया धन डूबने की शत-प्रतिशत आशंका है।

प्रेम और वैवाहिक जीवन: शब्दों का चुनाव है जरूरी
मीन राशि के जातक प्यार में बहुत कुछ न्योछावर कर देते हैं लेकिन आज आपको थोड़ा व्यावहारिक होना पड़ेगा।  लव पार्टनर के साथ किसी बात पर बहस हो सकती है। आपकी चुप्पी आज आपके रिश्ते को बचा सकती है। शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आज कही गई एक कड़वी बात लंबे समय तक घाव दे सकती है। जीवनसाथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। उन्हें आपके समय और सहानुभूति की जरूरत है। घर के बड़े फैसलों को आज टाल देना ही बेहतर होगा।  आज किसी अजनबी पर तुरंत भरोसा न करें। सोशल मीडिया पर मिलने वाले प्रस्तावों से सावधान रहें।

 शिक्षा और छात्र:
छात्रों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा।  मन पढ़ाई के बजाय मोबाइल या मनोरंजन में अधिक भटकेगा। यदि आप किसी स्कॉलरशिप या प्रतियोगिता के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो फॉर्म भरते समय कोई गलती न करें। अपनी स्पेलिंग्स और दस्तावेजों को दोबारा जांचें।

स्वास्थ्य:
मीन राशि का संबंध पैरों और इम्यून सिस्टम से होता है। काम का दबाव आपको मानसिक रूप से थका सकता है, जिससे पैरों में दर्द या भारीपन महसूस होगा। बदलते मौसम के कारण इंफेक्शन का खतरा है। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के खुले हुए भोजन से परहेज करें। आज रात को जल्दी सोएं, क्योंकि अपूर्ण नींद आपके अगले दिन के फैसलों को प्रभावित कर सकती है।

आज के लिए विशेष उपा

केसर का तिलक: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा और आप भ्रमित होने से बचेंगे।
विष्णु सहस्रनाम: आज भगवान विष्णु की आराधना करें। यदि संभव हो तो "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें।
पक्षियों को दाना: किसी बर्तन में पक्षियों के लिए पानी और पीला अनाज रखें। यह आपके करियर की बाधाओं को कम करेगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!