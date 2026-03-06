Main Menu

Meen Rashifal 7 March : 7 मार्च को मीन राशि की बल्ले-बल्ले, पूरी होगी मनचाही इच्छा और विदेश से मिलेगी बड़ी खुशखबरी

07 Mar, 2026

meen rashifal 7 march

मार्च 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आज आपके लिए अत्यंत अनुकूल है, जिससे न केवल आपके अटके हुए काम पूरे होंगे, बल्कि आपको वे खुशियां भी मिलेंगी जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

Meen Rashifal 7 March : 7 मार्च 2026 का दिन मीन राशि के जातकों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आज आपके लिए अत्यंत अनुकूल है, जिससे न केवल आपके अटके हुए काम पूरे होंगे, बल्कि आपको वे खुशियां भी मिलेंगी जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

मनचाही इच्छा होगी पूरी 
मीन राशि वालों के लिए आज का दिन वरदान की तरह है। यदि आपके मन में कोई ऐसी इच्छा थी जिसे आप लंबे समय से दबाए हुए थे, तो आज वह पूरी हो सकती है। चाहे वह किसी खास व्यक्ति से मिलना हो या कोई कीमती वस्तु खरीदना, आज भाग्य आपके साथ है। आज आपका झुकाव धर्म और अध्यात्म की ओर रहेगा, जिससे आपको मानसिक शांति और संतुष्टि का अनुभव होगा।

विदेश से बड़ी खुशखबरी 
आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है जिनका काम या परिवार विदेश से जुड़ा है। जो छात्र बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या जो लोग विदेश में नौकरी तलाश रहे हैं, उन्हें आज कोई बड़ा और सकारात्मक समाचार मिल सकता है। यदि आपका बिजनेस एक्सपोर्ट-इंपोर्ट का है, तो आज कोई बड़ी विदेशी डील फाइनल हो सकती है जो आपके मुनाफे को दोगुना कर देगी।

करियर और आर्थिक स्थिति 
बल्ले-बल्ले: कार्यक्षेत्र में आपकी Creativity की जमकर तारीफ होगी। ऑफिस में पदोन्नति या किसी विशेष सम्मान के योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत मजबूत है। अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और पुरानी उधारी से मुक्ति मिलेगी।

लव लाइफ और स्वास्थ्य 
लव लाइफ में आज आप बहुत खुशनुमा पल बिताएंगे। पार्टनर के साथ विदेश यात्रा या किसी लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आप खुद को बहुत तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मानसिक तनाव पूरी तरह खत्म होगा।

आज का विशेष मंत्र 
विश्वास और धैर्य ही आपकी असली शक्ति है। आज के दिन मिलने वाली सफलताओं को विनम्रता के साथ स्वीकार करें और अपनी मेहनत जारी रखें।

आज का विशेष उपाय 
मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें।

पीले रंग के वस्त्र पहनें या केसर का तिलक लगाएं।

चने की दाल का दान करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा।

लकी कलर: पीला और केसरिया 

लकी नंबर: 3 और 7

