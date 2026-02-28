Main Menu

Meen Rashifal 1 March : भावनाओं के समंदर में उठेगी खुशियों की लहर, जानें कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए 1 मार्च का पहला सवेरा

Edited By Updated: 01 Mar, 2026 04:10 AM

meen rashifal 1 march

मार्च महीने का आगाज़ मीन राशि के जातकों के लिए आत्मिक शांति और भावनात्मक मजबूती लेकर आ रहा है। ग्रहों की युति यह संकेत दे रही है कि 1 मार्च का दिन आपके लिए खुशियों की एक नई लहर लेकर आएगा, जो आपके मन के सूनेपन को दूर कर देगी।

मार्च महीने का आगाज़ मीन राशि के जातकों के लिए आत्मिक शांति और भावनात्मक मजबूती लेकर आ रहा है। ग्रहों की युति यह संकेत दे रही है कि 1 मार्च का दिन आपके लिए खुशियों की एक नई लहर लेकर आएगा, जो आपके मन के सूनेपन को दूर कर देगी। यदि आपकी राशि मीन है, तो इस महीने का पहला सवेरा आपके लिए "भाग्य और भाव" का अद्भुत संगम साबित होगा।

लव लाइफ और संबंध
मीन राशि का स्वामी गुरु है और इस राशि के लोग स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं। 1 मार्च को आपकी यह भावुकता आपके रिश्तों के लिए वरदान साबित होगी। जीवनसाथी या लव पार्टनर की ओर से आपको कोई ऐसा तोहफा या सुखद संदेश मिल सकता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यदि परिवार या मित्रों के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था, तो आज आपकी पहल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंगल्स के लिए आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात के योग हैं, जो उनके जीवन में स्थायित्व लेकर आएगा।

करियर और व्यापार
कार्यक्षेत्र में आज आपकी Creativity और Intuition चरम पर रहेगा। जो लोग संगीत, लेखन, कला या डिजाइनिंग के क्षेत्र में हैं, उनके काम की आज बहुत सराहना होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन भविष्य की रणनीति बनाने का है। किसी विदेशी संपर्क या ऑनलाइन बिजनेस से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आएंगे और आपका काम समय से पहले पूरा होगा।

आर्थिक स्थिति
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक रहेगा। यदि आपने किसी की मदद के लिए पैसा दिया था, तो आज वह वापस मिल सकता है। आज आप धार्मिक कार्यों या परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा पर धन खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक सुख मिलेगा। भविष्य के लिए किसी सुरक्षित निवेश योजना में पैसा लगाने का विचार बनेगा।

सेहत
आज आप खुद को भावनात्मक रूप से बहुत हल्का और खुश महसूस करेंगे। मेडिटेशन और योग के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। जल तत्व वाली राशि होने के कारण, आज पानी का अधिक सेवन और प्रकृति के करीब समय बिताना आपके लिए संजीवनी जैसा काम करेगा। नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने मनपसंद संगीत का आनंद लें।

आज का महा-उपाय 
उपाय: सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा करें। उन्हें पीले पुष्प और चंदन अर्पित करें। "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें। साथ ही, किसी गरीब को केले या पीली मिठाई का दान करना आपके भाग्य की लहर को और ऊंचा कर देगा।

शुभ रंग: पीला, केसरिया और सुनहरा

शुभ अंक: 3 और 7

