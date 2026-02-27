Meen Rashifal 28 February : आज का दिन रहेगा लकी या रिस्की ? मीन राशि पूरी रिपोर्ट

Meen Rashifal 28 February : देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि के जातकों के लिए 28 फरवरी 2026 का दिन एक बड़े भावनात्मक और आध्यात्मिक बदलाव का संकेत दे रहा है। फरवरी का यह अंतिम दिन आपके लिए एक रहस्यमयी पहेली की तरह है। आज का सबसे बड़ा सवाल...

लकी क्यों है ?

आध्यात्मिक लाभ: आज आपकी अंतरात्मा बहुत मजबूत रहेगी। यदि आप किसी उलझन में हैं, तो आज आपका मन आपको सही रास्ता दिखाएगा। जो जातक लेखन, संगीत, चित्रकला या किसी भी रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन सुपर लकी है। आज आपको कोई ऐसा आईडिया आ सकता है जो भविष्य में आपको प्रसिद्धि दिलाए। यदि आपका काम विदेशों से जुड़ा है या आप बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन शुभ समाचार लेकर आएगा।

रिस्की क्यों है ?

राहु की स्थिति के कारण आप 'रिस्की' निवेश या गलत लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। आज सब कुछ अच्छा दिखना ही सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। आज का दिन सेहत के मामले में थोड़ा रिस्की है। पैरों में दर्द या आंखों में जलन की समस्या परेशान कर सकती है।

करियर और व्यापार

करियर के मोर्चे पर आज मीन राशि वालों को 'दोराहे' का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में आज आपको कोई गुप्त सूचना मिल सकती है। इसे अपने तक ही रखें क्योंकि इसे दूसरों के साथ साझा करना 'रिस्की' हो सकता है। बॉस के साथ तालमेल अच्छा रहेगा लेकिन सहकर्मियों की राजनीति से बचें। व्यापारियों के लिए आज का दिन रुको और देखो की नीति का है। यदि आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो कानूनी पक्ष को ध्यान से देखें। भाग्य के भरोसे बड़ी राशि दांव पर लगाना आज भारी पड़ सकता है। छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला हो सकता है। सोशल मीडिया और मनोरंजन से दूरी बनाना ही आज आपको 'लकी' परिणाम देगा।

आर्थिक स्थिति

28 फरवरी का दिन आपकी जेब के लिए मिला-जुला रहेगा। पुराने किसी निवेश से अचानक लाभ होने के योग हैं। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई छोटा मामला आज आपके पक्ष में झुक सकता है। आज ऑनलाइन शॉपिंग या दिखावे के चक्कर में बड़ा खर्च हो सकता है। उधार देने से बचें क्योंकि वह पैसा 'रिस्क' में पड़ सकता है और वापस आने की उम्मीद कम है।

प्रेम और पारिवारिक जीवन

मीन राशि के लोग बहुत भावुक होते हैं और आज चंद्रमा की स्थिति आपकी भावनाओं को बढ़ा देगी। जीवनसाथी के साथ आज आप कोई आध्यात्मिक यात्रा या मंदिर जाने की योजना बना सकते हैं। आपसी समझ बढ़ेगी लेकिन छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें। यदि आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन थोड़ा रिस्की है। सामने वाले का मूड भांपकर ही कदम उठाएं। घर में मेहमानों का आगमन हो सकता है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। पिता का सहयोग आपको किसी बड़ी दुविधा से बाहर निकालेगा।

स्वास्थ्य रिपोर्ट

आज आपकी सेहत आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। रात के समय विचारों का प्रवाह अधिक होने से नींद की कमी हो सकती है। बदलते मौसम के कारण सर्दी-खांसी की समस्या हो सकती है। आज ठंडी चीजों के सेवन से बचें। आज मेडिटेशन करना आपके लिए रिस्क को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है।

भाग्य चमकाने के अचूक उपाय

गुरु मंत्र का जाप: आज 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः' का 108 बार जाप करें।

पीली वस्तु का दान: किसी जरूरतमंद को पीले चावल, चने की दाल या पीला कपड़ा दान करें।

हनुमान अष्टक: राहु के भ्रम को दूर करने के लिए आज हनुमान अष्टक का पाठ करें।

मछलियों को दाना: आज किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। यह आपकी राशि के लिए सबसे उत्तम उपाय है।