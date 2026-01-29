Main Menu

Monthly Numerology February Prediction: जन्मतिथि से जानिए आपके लिए कितना शुभ रहेगा फरवरी का महीना

Numerology prediction February 2026: न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, जिसमें व्यक्ति के जीवन, स्वभाव, करियर, रिश्तों और भविष्य का आकलन जन्मतिथि के अंकों के आधार पर किया जाता है। हर महीने की ऊर्जा अलग होती है और उसका प्रभाव सभी मूलांकों...

Numerology prediction February 2026: न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष एक ऐसी विद्या है, जिसमें व्यक्ति के जीवन, स्वभाव, करियर, रिश्तों और भविष्य का आकलन जन्मतिथि के अंकों के आधार पर किया जाता है। हर महीने की ऊर्जा अलग होती है और उसका प्रभाव सभी मूलांकों पर अलग-अलग तरीके से पड़ता है। फरवरी का महीना आमतौर पर भावनाओं, रिश्तों, आत्मचिंतन और मानसिक संतुलन से जुड़ा माना जाता है।

फरवरी का महीना सभी मूलांकों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आया है। जहां कुछ लोगों के लिए यह समय विकास और अवसरों का है, वहीं कुछ को धैर्य और आत्मसंयम रखने की जरूरत होगी। अंक ज्योतिष मार्गदर्शन देता है, लेकिन सफलता आपके कर्म और सोच पर निर्भर करती है।

अंक ज्योतिष के अनुसार, आपकी जन्मतिथि का मूलांक यह तय करता है कि आने वाला महीना आपके लिए कितना शुभ रहेगा, कहां सावधानी बरतनी चाहिए और किन क्षेत्रों में आपको नए अवसर मिल सकते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि फरवरी का महीना मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए कैसा रहेगा।

मूलांक निकालने का तरीका:
अपनी जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर एक अंक बनाएं।
उदाहरण: अगर जन्मतिथि 14 है → 1+4 = 5 (मूलांक 5)

मूलांक 1 (जिनका जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ हो)
फरवरी का महीना मूलांक 1 वालों के लिए नेतृत्व और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। इस दौरान आप अपने निर्णयों को लेकर पहले से ज्यादा स्पष्ट रहेंगे।

करियर और धन
नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जो लोग सरकारी क्षेत्र या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय सकारात्मक है। व्यापारियों को निवेश सोच-समझ कर करना चाहिए। महीने के मध्य में आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

रिश्ते और पारिवारिक जीवन
परिवार में आपकी भूमिका अहम रहेगी। हालांकि अहंकार से बचना जरूरी है, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है।

स्वास्थ्य
सिर दर्द, ब्लड प्रेशर या थकान की समस्या हो सकती है। योग और ध्यान लाभदायक रहेगा।

शुभ रंग: लाल
शुभ दिन: रविवार

मूलांक 2 (जन्म 2, 11, 20, 29)
फरवरी मूलांक 2 वालों के लिए भावनात्मक उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है। यह महीना आत्मविश्लेषण और रिश्तों को सुधारने का अवसर देगा।

करियर और धन
कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा। जल्दबाजी में फैसले न लें। धन के मामले में संतुलन बना रहेगा।

प्रेम और संबंध
रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ेगी। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं, लेकिन भावनाओं में बहने से बचें।

स्वास्थ्य
नींद की कमी और मानसिक तनाव परेशान कर सकता है। खुद को समय देना जरूरी है।

शुभ रंग: सफेद
शुभ दिन: सोमवार

मूलांक 3 (जन्म 3, 12, 21, 30)
मूलांक 3 वालों के लिए फरवरी का महीना उत्साह और रचनात्मकता से भरा रहेगा।

करियर और शिक्षा
शिक्षा, लेखन, मीडिया और कला से जुड़े लोगों के लिए यह समय बेहद अनुकूल है। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं।

आर्थिक स्थिति
आय में बढ़ोतरी के संकेत हैं। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

पारिवारिक जीवन
घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। किसी धार्मिक या शुभ कार्य में शामिल हो सकते हैं।

शुभ रंग: पीला
शुभ दिन: गुरुवार

मूलांक 4 (जन्म 4, 13, 22, 31)
फरवरी का महीना मूलांक 4 वालों के लिए मेहनत और अनुशासन की मांग करेगा।

करियर
काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन धैर्य रखें। महीने के अंत तक मेहनत का फल मिलने लगेगा।

धन
आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

स्वास्थ्य
कमर दर्द या जोड़ों की समस्या हो सकती है। नियमित व्यायाम जरूरी है।

शुभ रंग: नीला
शुभ दिन: शनिवार

मूलांक 5 (जन्म 5, 14, 23)
मूलांक 5 वालों के लिए फरवरी का महीना परिवर्तन और अवसरों से भरा रहेगा।

करियर और व्यापार
नई नौकरी, प्रमोशन या व्यापार विस्तार के योग बन सकते हैं। यात्रा से लाभ होगा।

रिश्ते
नई दोस्ती या प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती है। विवाहित लोगों को संवाद बनाए रखना चाहिए।

स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें।

शुभ रंग: हरा
शुभ दिन: बुधवार

मूलांक 6 (जन्म 6, 15, 24)
फरवरी का महीना मूलांक 6 वालों के लिए प्रेम, सौंदर्य और संतुलन लेकर आएगा।

करियर
फैशन, कला, डिजाइन और होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए समय शुभ है।

प्रेम जीवन
रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। विवाह या सगाई के योग भी बन सकते हैं।

स्वास्थ्य
शुगर या हार्मोन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें।

शुभ रंग: गुलाबी
शुभ दिन: शुक्रवार

मूलांक 7 (जन्म 7, 16, 25)
मूलांक 7 वालों के लिए फरवरी का महीना आध्यात्मिक और आत्मचिंतन का रहेगा।

करियर
काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन मन भटक सकता है। रिसर्च या आध्यात्मिक क्षेत्रों में सफलता मिलेगी।

रिश्ते
अकेलापन महसूस हो सकता है। अपनों से खुलकर बात करें।

स्वास्थ्य
मानसिक थकान हो सकती है। ध्यान और प्राणायाम लाभदायक रहेगा।

शुभ रंग: बैंगनी
शुभ दिन: सोमवार

मूलांक 8 (जन्म 8, 17, 26)
फरवरी मूलांक 8 वालों के लिए संघर्ष और सफलता दोनों लेकर आ सकता है।

करियर
काम में बाधाएं आएंगी, लेकिन धैर्य और मेहनत से स्थिति संभल जाएगी। कानूनी मामलों में सतर्क रहें।

धन
अचानक खर्च बढ़ सकता है। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य
थकान और हड्डियों से जुड़ी समस्या हो सकती है।

शुभ रंग: काला
शुभ दिन: शनिवार

मूलांक 9 (जन्म 9, 18, 27)
मूलांक 9 वालों के लिए फरवरी का महीना ऊर्जा और साहस से भरपूर रहेगा।

करियर
नेतृत्व से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

रिश्ते
गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्तों में तनाव आ सकता है।

स्वास्थ्य
ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन चोट-चपेट से बचें।

शुभ रंग: लाल
शुभ दिन: मंगलवार

