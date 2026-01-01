Main Menu

    मूलांक 6 वाले साल 2026 में एक अलग पहचान बनाए रखने में सक्षम होंगे

Mulank 6 Numerology 2026: मूलांक 6 वाले साल 2026 में एक अलग पहचान बनाए रखने में सक्षम होंगे

01 Jan, 2026

Mulank 6 Numerology 2026 मूलांक 6: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख़ को हुआ है तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026

Mulank 6 Numerology 2026 मूलांक 6: अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15, 24 तारीख़ को हुआ है तो जानिए कैसा रहेगा आपके लिए वर्ष 2026

प्रेम जीवन: अंक ज्योतिष 2026 के अनुसार, मूलांक 6 के जातक प्रेम जीवन में अपने रिश्ते को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इन जातकों का रिश्ते को लेकर समर्पित रहना और साथी की देखभाल करना आपके रिश्ते को मजबूत और प्रेमपूर्ण बनाने का काम करेगा। हालांकि, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अहंकार कभी भी आपके और साथी के बीच विवाद की वजह न बनें।

शिक्षा: शिक्षा के दृष्टिकोण से वर्ष 2026 आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मक कहा जाएगा क्योंकि इस साल आपको पेशेवर जीवन के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। ग्रहों की अनुकूल स्थिति का शुभ प्रभाव आपकी पढ़ाई पर भी दिखाई देगा और आपकी बुद्धि को भी तेज़ बनाएगा। ऐसे में, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सभी इच्छाएं या लक्ष्य पूर्ण होंगी। अगर आप अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आगे का समय अनुकूल रहेगा। यह जातक अपनी पढ़ाई का ख़र्चा स्वयं उठाने में सक्षम होंगे जो कि आप कोई पार्ट टाइम नौकरी या स्कॉलरशिप के माध्यम से कर सकते हैं।

पेशेवर जीवन: जब बात आती है पेशेवर जीवन की, तो वर्ष 2026 में आप करियर में प्रगति पाना चाहेंगे। ऐसे में, आप कड़ी मेहनत और लगन के साथ तरक्की पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस प्रकार, साल 2026 काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। हालांकि, व्यापार के संबंध में आपको तुरंत लाभ की प्राप्ति न होने की आशंका है। लेकिन, साल 2026 के अंत तक आपको अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। व्यापार में कुछ अन्य कामों पर आपको धन ख़र्च करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ, इन जातकों को साल 2026 में अपने बिजनेस की प्रगति पर ध्यान देना होगा जिसके चलते आप पर काम का बोझ काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। मूलांक 6 के जो जातक नौकरी करते हैं, तो आपको दूसरे विभाग, स्थान या टीम में काम करने का मौका मिल सकता है। साथ ही, आपको अन्य लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। वर्ष 2026 में इस मूलांक के लोगों को कभी-कभी दूसरों की जिम्मेदारियों को भी पूरा करना पड़ सकता है जो आपके लिए एक चुनौती बन सकती है। लेकिन, आप अपनी कड़ी मेहनत की बदौलत अपने वरिष्ठों की नज़रों में एक अलग पहचान बनाए रखने में सक्षम होंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की बात करें, तो अंक ज्योतिष 2026 कहता है कि वर्ष 2026 में सेहत आपकी चिंता का विषय नहीं होगी क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप बहुत सहनशील होंगे इसलिए आप छोटी-मोटी समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन, आपको सर्दी की शिकायत रह सकती है। मूलांक 6 के बुजुर्ग जातकों को कफ और खांसी जैसे रोग घेर सकते हैं जिसकी वजह मौसम में होने वाला बदलाव हो सकता है।

उपाय:
शुक्रवार के दिन चांदी की एक कटोरी में सफेद चंदन, कस्तूरी कपूर और सफेद पत्थर का एक टुकड़ा रखें और इसे अपने बैडरूम में रखें।

घर में तुलसी और सफ़ेद फूल का पौधा लगाएं, गाय की सेवा करें और चांदी के एक चौकोर टुकड़े पर शुक्र यंत्र बनवाएं और इसे क्रीम रंग के रेशमी कपड़े में बांधकर अपने पास रखें।

शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करें और पांच कन्याओं की पूजा करें और उन्हें सफ़ेद रंग की वस्तुएं दें। साथ ही शुक्रवार से शुरू करके अगले सात दिनों तक गौशाला में गायों को हरा चारा खिलाएं।

