आज का पंचांग- 26 फरवरी, 2026

​​​​​​​Aaj Ka Panchang: 26 फरवरी 2026, गुरुवार फाल्गुन शुक्ल तिथि दशमी (26-27 मध्य रात 12.34 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी।

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 15, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 7 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 8, सूर्योदय: प्रात: 7.02 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.19 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मृगशिर (दोपहर 12.12 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र आर्द्रा, योग: प्रीति (रात 10.34) तथा तदोपरांत योग आयुष्मान, चंद्रमा : मिथुन राशि पर (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य कुंभ में

चन्द्रमा मिथुन में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

