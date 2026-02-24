आज का पंचांग- 24 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Feb, 2026 06:52 AM
Aaj Ka Panchang: 24 फरवरी 2026, मंगलवार फाल्गुन शुक्ल तिथि अष्टमी (24-25 मध्य रात 4.52 तक) तथा तदोपरांत तिथि नवमी
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 13, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 5 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 6, सूर्योदय: प्रात: 7.04 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.18 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: कृतिका (बाद दोपहर 3.07 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र रोहिणी, योग: ऐंद्र (प्रात: 7.24 तक) तथा तदोपरांत योग वैधृति, चंद्रमा :वृष राशि पर (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (प्रात: 7.03 से सायं 5.58 तक)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार : दुर्गाष्टमी, होलाष्टक प्रारंभ, अन्नपूर्णा अष्टमी, लक्ष्मी सीताष्टमी, मेला बड़भाग सिंह (ऊना, हिमाचल), प्रारंभ।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा वृष में
मंगल कुंभ में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में