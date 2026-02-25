आज का पंचांग- 25 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 25 Feb, 2026 06:50 AM

Aaj Ka Panchang: 25 फरवरी 2026, बुधवार फाल्गुन शुक्ल तिथि नवमी (25-26 मध्य रात 2.41 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 14, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 6 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 7, सूर्योदय: प्रात: 7.03 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.19 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: रोहिणी (दोपहर 1.39 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र मृगशिर, योग: विष्कुंभ (25-26 मध्य रात 1.29 तक) तथा तदोपरांत योग प्रीति, चंद्रमा : वृष राशि पर (25-26 मध्य रात 12.55 तक) तथा तदोपरांत मिथुन राशि पर प्रवेश करेगा। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य कुंभ में

चन्द्रमा वृष में

मंगल कुंभ में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

