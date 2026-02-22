आज का पंचांग- 22 फरवरी, 2026

Edited By Sarita Thapa,Updated: 22 Feb, 2026 08:03 AM
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 11, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 3 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 4, सूर्योदय: प्रात: 7.06 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.16 बजे
22 फरवरी 2026, रविवार फाल्गुन शुक्ल तिथि पंचमी (पूर्व दोपहर 11.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी।
विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 11, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 3 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 4, सूर्योदय: प्रात: 7.06 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.16 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: अश्विनी (सायं 5.55 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र भरणी, योग: शुक्ल (दोपहर 1.09 तक) तथा तदोपरांत योग ब्रह्म, चंद्रमा: मेष राशि पर (पूरा दिन-रात), सायं 5.55 तक जन्मे बच्चे को अश्विनी नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: याज्ञवलक्य जयंती।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य कुंभ में
चन्द्रमा मेष में
मंगल मकर में
बुध कुंभ में
गुरु मिथुन में
शुक्र कुंभ में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
