आज का पंचांग- 23 फरवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 23 Feb, 2026 07:21 AM

Aaj Ka Panchang: 23 फरवरी 2026, सोमवार फाल्गुन शुक्ल तिथि षष्ठी (प्रात: 9.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि सप्तमी (जो क्षय हो गई है)

Aaj Ka Panchang: 23 फरवरी 2026, सोमवार फाल्गुन शुक्ल तिथि षष्ठी (प्रात: 9.10 तक) तथा तदोपरांत तिथि सप्तमी (जो क्षय हो गई है)

विक्रमी सम्वत् : 2082, फाल्गुन प्रविष्टे 12, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 4 (फाल्गुन), हिजरी साल 1447, महीना रमजान, तारीख 5, सूर्योदय: प्रात: 7.05 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.17 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: भरणी (सायं 4.34 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र कृतिका, योग: ब्रह्म (प्रात: 10.19 तक) तथा तदोपरांत योग ऐंद्र, चंद्रमा : मेष राशि पर (रात 10.13 तक) तथा तदोपरांत वृष राशि पर प्रवेश करेगा, भद्रा शुरू होगी (24 फरवरी प्रात: 7.03 पर)। दिशा शूल: पूर्व एवं ईशान दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े सात से नौ बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य कुंभ में

चन्द्रमा मेष में

मंगल मकर में

बुध कुंभ में

गुरु मिथुन में

शुक्र कुंभ में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में