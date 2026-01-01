Premanand Govind Sharma Ji Maharaj : कैसे बनाएं 2026 को अपना सबसे सफल वर्ष ? प्रेमानंद महाराज से सीखें जीवन जीने की कला

वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने साल 2026 के स्वागत को लेकर भक्तों का मार्गदर्शन किया है। उनका मानना है कि नए साल का मतलब केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाना है।

Premanand Maharaj New Year Message 2026 : वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने साल 2026 के स्वागत को लेकर भक्तों का मार्गदर्शन किया है। उनका मानना है कि नए साल का मतलब केवल उत्सव मनाना नहीं, बल्कि अपने भीतर सकारात्मक बदलाव लाना है। महाराज जी ने बताया कि यदि हम साल के पहले दिन को सही आदतों और संकल्पों के साथ बिताएं, तो पूरा वर्ष मंगलमय हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि संत प्रेमानंद महाराज ने 2026 को सफल वर्ष बनाने के लिए क्या कहा है।

सेवा और करुणा से करें शुरुआत

महाराज जी के अनुसार, साल के पहले दिन की शुरुआत जीव सेवा से करनी चाहिए। सुबह उठकर गाय को हरा चारा खिलाएं।पक्षियों के लिए दाना-पानी का प्रबंध करें। उनका कहना है कि जब हम मूक प्राणियों की सेवा करते हैं, तो ईश्वर और प्रकृति दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

सात्विक भोजन और दान का महत्व

महाराज जी ने सलाह दी है कि नए साल के दिन घर में सात्विक और शुद्ध भोजन तैयार करें। इस भोजन को स्वयं ग्रहण करने से पहले गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों में वितरित करें। यह कार्य न केवल पुण्य देता है बल्कि घर में पूरे साल बरकत बनाए रखता है।

संकल्प का दीपक जलाएं

घर के मंदिर में घी का दीपक जलाकर भगवान से प्रार्थना करें। महाराज जी कहते हैं कि केवल दीया जलाना काफी नहीं है, बल्कि एक ठोस संकल्प लें कि "आज से हम किसी का बुरा नहीं करेंगे और गलत रास्तों से दूर रहेंगे।" यह मानसिक संकल्प आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।

क्या न करें: हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर पाप से बचें

प्रेमानंद महाराज ने आधुनिक जश्न के तरीकों पर चिंता जताते हुए कहा कि शराब पीना, मांस का सेवन करना या नशा करना असली खुशी नहीं है। उनके अनुसार, नशे में चूर होकर नए साल का स्वागत करना दुखों और पापों को निमंत्रण देना है। उन्होंने भक्तों से आग्रह किया कि वे इन बुराइयों का त्याग कर भक्ति और नाम-जप का मार्ग चुनें।

निरंतर नाम-जप

महाराज जी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि साल के पहले दिन से ही अपने इष्ट देव के नाम का जप शुरू कर दें। चाहे वह राधा-राधा हो या कोई और नाम, निरंतर नाम-जप करने से मन शांत रहता है और जीवन की हर बाधा दूर होती है।

