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Daily Horoscope: आज इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत !

Edited By Updated: 22 Mar, 2026 08:21 AM

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मेष :  अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखना चाहिए।

मेष : अर्थ तथा कारोबारी दशा अच्छी, सफलता साथ देगी, मगर मौसम के एक्सपोइयर से अपना बचाव रखना चाहिए।

वृष: सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने वाला, ध्यान रखें कि लेन-देन करते समय आपकी कोई पेमैंट न कहीं फंस जाए।

मिथुन: व्यापार- कारोबार में लाभ वाला समय, कारोबारी टूरिंग,प्लानिंग, प्रोग्रामिंग के लिए समय बेहतर, इज्जत-मान की प्राप्ति।

कर्क: मजबूत सितारा आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, बड़े लोग भी मेहरबान तथा साॅफ्ट रहेंगे।

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सिंह : यत्न करने पर आपकी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग में कुछ न कुछ बेहतरी होगी, शत्रु आपके समक्ष ठहरने की हिम्मत न कर सकेंगे।

कन्या : खान-पान में संभल-संभाल रखें, क्योंकि पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट में कुछ न कुछ गड़बड़ी रहने का डर।

तुला: व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कुछ न कुछ कामयाबी मिलेगी।

वृश्चिक: मन-अशांत, परेशान, डिस्टर्ब सा रहेगा, इसलिए आप किसी भी कोशिश को आगे न बढ़ा सकेंगे।

धनु : आम सितारा मजबूत, जो आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, स्कीमें प्रोग्राम भी सिरे चढ़ेंगे।

मकर: प्रापर्टी के किसी काम के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा रिजल्ट देगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

कुंभ: मजबूत सितारा आपको हिम्मती-उत्साही तथा कामकाजी तौर पर व्यस्त एवं एक्टिव रखेगा।

मीन : मिट्टी, रेता, बजरी, टिम्बर एवं कंस्ट्रक्शन का काम करने वालों को अपने कामों में भरपूर लाभ मिलेगा, कारोबारी टूरिंग भी लाभ देगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

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