Sawan Somwar 2026 Date : कब से शुरू होगा सावन का महीना, जानें श्रावण सोमवार की तिथियां और शुभ मुहूर्त

Edited By Sarita Thapa,Updated: 15 Apr, 2026 02:08 PM
सनातन धर्म में सावन सोमवार का बहुत खास महत्व है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। इस माह में भगवान शिव का पूजन किया जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत भी रखा जाता है।
Sawan Somwar 2026 Date : सनातन धर्म में सावन सोमवार का बहुत खास महत्व है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। इस माह में भगवान शिव का पूजन किया जाता है और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत भी रखा जाता है। इस साल सावन में 4 सोमवार आएंगे। माना जाता है कि सावन माह के दौरान शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर होती है और भगवान शिव की विशेष कृपा बरसती है। कहा जाता है कि जो भी कुंवारी लड़कियां सावन सोमवार का सच्चे मन से व्रत रखती है, उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन महिलाओं का दांपत्य जीवन सुखी रहता है। तो आइए जानते हैं सान माह के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में-
सावन सोमवार व्रत की तिथियां
पहला सावन सोमवार- 3 अगस्त 2026
दूसरा सावन सोमवार- 10 अगस्त 2026
तीसरा सावन सोमवार- 17 अगस्त 2026
चौथा सावन सोमवार- 24 अगस्त 2026
सावन सोमवार 2026 शुभ मुहूर्त
पंचांग की अनुसार, साल 2026 में श्रावण मास की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से हो रही है और इसका समापन 28 अगस्त 2026 को होगा। सावन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 जुलाई 2026 को रात 9 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। साल 2026 में आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी।
सावन सोमवार का महत्व
धार्मिक मान्यताएं के अनुसार, सावन का महीना बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। ये माह देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। माना जाता है कि इस माह में सच्चे मन से पूजा करने और व्रत रखने से मन की मुराद पूरी होती है और इस माह के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद और शुद्ध जल, गंगाजल से अभिषेक करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है।
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