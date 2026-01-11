Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Shiva Blessing On Gen Z Girls : इन डेट्स में जन्मी Gen Z लड़कियों पर होती है महादेव की विशेष कृपा

Shiva Blessing On Gen Z Girls : इन डेट्स में जन्मी Gen Z लड़कियों पर होती है महादेव की विशेष कृपा

Edited By Updated: 11 Jan, 2026 11:22 AM

shiva blessing on gen z girls

Shiva Blessing On Gen Z Girls : हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में भगवान शिव को संहार और पुनर्निर्माण का देवता माना गया है। वे न केवल देवों के देव हैं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा के एक आधुनिक प्रतीक भी बन चुके हैं।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Shiva Blessing On Gen Z Girls : हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में भगवान शिव को संहार और पुनर्निर्माण का देवता माना गया है। वे न केवल देवों के देव हैं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा के एक आधुनिक प्रतीक भी बन चुके हैं। आज की Gen Z पीढ़ी, जो तकनीक और तर्क को प्राथमिकता देती है, वह भी महादेव की असीम शक्ति और उनके कूल व्यक्तित्व की ओर तेजी से आकर्षित हो रही है।  ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, कुछ विशेष तिथियों और मूलांकों में जन्मी लड़कियों पर महादेव की विशेष कृपा मानी जाती है। यदि आप एक Gen Z लड़की हैं और आपका जन्म इन तारीखों पर हुआ है, तो माना जाता है कि आपके जीवन में शिव की शक्ति का संचार अधिक होता है।

Shiva Blessing On Gen Z Girls

इन तारीखों पर होती है विशेष कृपा

और ये भी पढ़े

मूलांक 2 
मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया है। इस तारीख को जन्मी लड़कियां स्वभाव से बेहद भावुक, कल्पनाशील और शांत होती हैं। चूंकि चंद्रमा शिव के अधीन है इसलिए इन लड़कियों पर महादेव की छाया हमेशा बनी रहती है। इन्हें मानसिक शांति के लिए ॐ नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। इनका अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है।

मूलांक 7 
मूलांक 7 का स्वामी केतु है जिसे अध्यात्म का ग्रह माना जाता है। केतु के आराध्य देव भगवान शिव ही हैं।  इस तारीख वाली लड़कियां रहस्यमयी, दार्शनिक और गहरी सोच रखने वाली होती हैं। वे भीड़ का हिस्सा बनना पसंद नहीं करतीं। महादेव इन्हें जीवन के कठिन समय में सही राह दिखाते हैं। इन लड़कियों में शिव तत्व कूट-कूट कर भरा होता है, जिससे ये विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होतीं।

मूलांक 9 
मूलांक 9 का स्वामी मंगल है। मंगल को शिव का ही अंश माना जाता है। ये लड़कियां साहसी, निडर और ऊर्जावान होती हैं। वे गलत के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं डरतीं। महादेव का रौद्र रूप इनकी शक्ति है। इन्हें अनुशासन प्रिय होता है और ये नेतृत्व में माहिर होती हैं।

Shiva Blessing On Gen Z Girls

Gen Z लड़कियों के व्यक्तित्व में शिव कृपा के लक्षण

महादेव की कृपा से ये लड़कियां अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं। वे किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करतीं, जो आज की Gen Z सोच का मूल आधार है। शिव भोलेनाथ हैं। वैसी ही भोली और दयालु प्रकृति इन लड़कियों में भी देखी जाती है। वे जानवरों और पर्यावरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। जिस तरह शिव का तीसरा नेत्र अन्याय पर खुलता है, इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करतीं।

Shiva Blessing On Gen Z Girls


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!