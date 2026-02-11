शिवलिंग में छिपा है सृष्टि का रहस्य, जानें वैदिक दर्शन की अद्भुत व्याख्या

वैदिक दर्शनशास्र, या मुझे कहना चाहिए 'इतिहास', शिवलिंग से ही शुरू होता है और उसी पर समाप्त होता है। मैं भविष्य को इतिहास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी परिकल्पना सृष्टि के वास्तुकार, ब्रह्मा के अधिमानस में पहले ही की जा चुकी है।

Shivling Spiritual Meaning : वैदिक दर्शनशास्र, या मुझे कहना चाहिए 'इतिहास', शिवलिंग से ही शुरू होता है और उसी पर समाप्त होता है। मैं भविष्य को इतिहास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी परिकल्पना सृष्टि के वास्तुकार, ब्रह्मा के अधिमानस में पहले ही की जा चुकी है। इसमें भूत, वर्तमान और भविष्य समाहित हैं और यह आयामों के सभी स्तरों या तीन मुख्य स्तरों - सूक्ष्म, स्थूल और पाताल से संबंधित है।

शिवलिंग एक अंडाकार स्वरूप है, जो यह दर्शाता है कि इसका न कोई आदि है और न ही कोई अंत। इसी प्रकार, सृष्टि का भी न कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। इसके कई स्तर हैं - कुछ मानवीय इंद्रियों को स्पष्ट दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे हैं जो उनकी आवृत्ति के दायरे से परे हैं और इसलिए पांचों इंद्रियों द्वारा बोधगम्य नहीं हैं। यही एक मुख्य कारण है कि अधिकांश लोग इसे वास्तविकता नहीं बल्कि मिथक मानते हैं। इसलिए सृष्टि के स्तरों को समझने और सृष्टि वास्तव में क्या है, यह जानने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि गुरु ही उच्चतर इंद्रियों को खोलेंगे और आवृत्ति के स्पेक्ट्रम को बढ़ाएंगे ताकि अन्य आयामों को समझा जा सके, मूल रूप से कंप्यूटर के उन्नयन की तरह।

एक कंप्यूटर जो बुनियादी प्रक्रियाओं पर काम करता है, उदाहरण के लिए पेंटियम 2, वह उन जटिलताओं को हल नहीं कर सकता जो कोर i5 (Core i5) कर सकता है। इसलिए पूरी सृष्टि की वास्तविकता को उजागर करने के लिए, शिव ने 'आदि गुरु' की भूमिका निभाई और माता पार्वती पहली 'शिष्या' बनीं। उनके समक्ष तीनों लोकों के गहरे रहस्य उजागर किए गए, जो मूल रूप से एक 'क्विक अपग्रेड' था जिसने उन्हें उनके वास्तविक शक्ति स्वरूप के प्रति जागृत किया। यह गुरु-शिष्य संबंध का प्रतीक है कि एक गुरु शक्तिपात की प्रक्रिया के माध्यम से शिष्य की चेतना को अपग्रेड करता है।

शिवरात्रि, शिव और शक्ति के मिलन का पर्व है, जो स्वयं को सृष्टि के गहरे रहस्यों में उतरने के लिए तैयार करने हेतु ऊर्जाओं के सही एकाग्रता का संकेत है। इस दिन गुरु द्वारा दिए गए मंत्र फलित होते हैं और सही साधनाएं शिष्य के लिए उन छिपे हुए आयामों को उजागर करती हैं और ऐसा ज्ञान प्रदान करती हैं जो सामान्य मस्तिष्क के लिए समझ से परे है। मूल रूप से, यह पेंटियम 2 से कोर i5 में अपग्रेड होने का एक सुनहरा अवसर है।

अश्विनी गुरुजी ध्यान आश्रम

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



