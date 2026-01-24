Shri Kashi Vishwanath : अब नंदी देंगे बाबा के दर्शन की पूरी जानकारी, काशी विश्वनाथ में शुरू हुआ AI चैटबॉट

Shri Kashi Vishwanath : विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर न्यास ने एक आधुनिक एआई आधारित चैटबॉट सेवा शुरू की है। इस तकनीक की मदद से अब भक्त देश-विदेश के किसी भी कोने से...

‘आस्क नंदी’ नाम का यह चैटबॉट मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। पिछले एक वर्ष से इसका परीक्षण किया जा रहा था, जिसमें अब तक एक करोड़ से ज्यादा लोग इसका उपयोग कर चुके हैं। सफल परीक्षण के बाद अब इसे आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है।

इस चैटबॉट के जरिए श्रद्धालु सुगम दर्शन, मंगला आरती और अन्य विशेष पूजाओं की बुकिंग से जुड़ी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, घर बैठे प्रसाद मंगवाने की प्रक्रिया में भी यह तुरंत मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है।

‘आस्क नंदी’ सेवा के माध्यम से मंदिर के खुलने और बंद होने के समय, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों की समय-सारणी जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी। साथ ही, काशी आने वाले यात्रियों को मंदिर न्यास के अतिथि गृहों की उपलब्धता और बुकिंग में भी यह चैटबॉट मदद करेगा।

इस पहल से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलने के साथ-साथ मंदिर प्रशासन की सेवाएं भी पहले से अधिक सुगम और पारदर्शी बनेंगी।