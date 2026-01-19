सीकर में भक्ति का महाकुंभ ! सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ से गूंजेगी शेखावाटी, जानें पूरा कार्यक्रम

Edited By Sarita Thapa, Updated: 19 Jan, 2026 11:46 AM

शेखावाटी के केंद्र सीकर में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। जिले के इतिहास में पहली बार 'सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ' का आयोजन किया जा रहा है।

Sikar Hanuman Chalisa Mahayagya : शेखावाटी के केंद्र सीकर में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। जिले के इतिहास में पहली बार 'सवा लाख हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ' का आयोजन किया जा रहा है। यह भव्य अनुष्ठान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और विश्व शांति के संकल्प के साथ आयोजित हो रहा है।

कब और कहां होगा आयोजन ?

यह भव्य महायज्ञ 24 और 25 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। दो दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में सीकर और आसपास के हजारों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

सवा लाख पाठ का संकल्प

24 जनवरी को सुबह 9 बजे विधिवत पूजा और अखंड ज्योति प्रज्वलन के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत होगी। इसके बाद सामूहिक रूप से सवा लाख हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएंगे।

विद्वानों का सानिध्य

इस महायज्ञ में 511 विद्वान ब्राह्मणों की उपस्थिति रहेगी, जिनके मंत्रोच्चार से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाएगा। पंडित अश्वनी मिश्रा और पंडित मधुसूदन आसोपा जैसे प्रबुद्ध आचार्यों के मार्गदर्शन में यह विधि संपन्न होगी।

1100 दीपकों से महाआरती

आयोजन के दूसरे दिन यानी 25 जनवरी की शाम को 1100 दीपकों के साथ भगवान हनुमान की भव्य 'महामंगल आरती' की जाएगी। यह दृश्य साक्षात देवलोक जैसा अनुभव कराने वाला होगा।

भंडारा और भजन संध्या

महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद विशाल भंडारे का आयोजन होगा और रात्रि में भजन-कीर्तन की अमृत धारा प्रवाहित होगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ