Spiritual protection for your home: घर में ऊपरी बाधाओं और और बुरी शक्तियों के प्रवेश को रोकते हैं ये प्रयोग

Protection from evil spirits: मुख्य द्वार घर का वो स्थान है, जहां से अच्छी और बुरी शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। मुख्य दरवाजे पर ऊपरी बाधाओं को रोकने के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएं गए हैं, जो सरल और प्रभावी हैं। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे प्रयोग हैं, जो कम चर्चित हैं लेकिन अत्यधिक बलशाली हैं। ये पारंपरिक ज्ञान और ऊर्जा संतुलन पर आधारित हैं। यह आपके घर को ऊपरी बाधाओं से सुरक्षित रखने के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेंगे। इन उपायों को नियमित रूप से करें और विश्वास के साथ करें:



अष्टधातु की पट्टी लगाएं

मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ अष्टधातु (आठ धातुओं का मिश्रण) की एक छोटी पट्टी स्थापित करें। यह पट्टी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। पट्टी को लगाने से पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 21 बार जाप करें।





सिंदूर और घी का तिलक करें

मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ, सिंदूर और गाय के घी को मिलाकर एक छोटा सा तिलक लगाएं। यह न केवल ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि बुरी नजर और नकारात्मक प्रभाव को भी रोकता है।





पीली सरसों और फिटकरी का प्रयोग

पीली सरसों और फिटकरी को एक छोटे कपड़े में बांधकर दरवाजे के ऊपर लटकाएं। यह उपाय बुरी नजर और अदृश्य बाधाओं को प्रवेश करने से रोकता है। इसे हर महीने बदलें।





स्वस्तिक बनाएं

मुख्य दरवाजे पर रोज सुबह हल्दी और चावल के मिश्रण से स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक को शक्ति और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह ऊर्जा को शुद्ध करता है।





तांबे का पानी छिड़कें

घर के मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी के पत्ते और गंगाजल मिलाएं। रोज सुबह इस जल से दरवाजे पर हल्का छिड़काव करें। यह ऊपरी बाधाओं और नकारात्मकता को दूर रखेगा।



काले धागे का त्रिकोण

मुख्य दरवाजे के कोनों पर काले धागे से एक छोटा त्रिकोण बनाकर बांधें। यह त्रिकोण अदृश्य बाधाओं को रोकने के लिए ऊर्जा रक्षक का काम करता है।





शंख की स्थापना

दरवाजे के पास शंख की स्थापना करें और प्रतिदिन उसमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करें। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में सहायक होती है।



कपूर जलाने की प्रक्रिया

हफ्ते में दो बार मुख्य दरवाजे पर कपूर जलाएं और उसके धुएं को चारों ओर फैलाएं। यह वातावरण को शुद्ध करता है और ऊपरी बाधाओं को दूर भगाता है।



मंत्र-लेखन का उपाय

मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ "ॐ ह्रीं क्लीं नमः" मंत्र को हल्दी या केसर से लिखें। यह मंत्र ऊपरी बाधाओं को प्रवेश करने से रोकता है और सकारात्मकता बढ़ाता है।



मुख्य दरवाजे की दिशा का ध्यान रखें

यदि दरवाजा दक्षिण या पश्चिम की ओर हो तो उसके ऊपर पंचधातु का "सूर्य" लगाएं। इससे बाधाओं का प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है।