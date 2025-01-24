Main Menu

Spiritual protection for your home: घर में ऊपरी बाधाओं और और बुरी शक्तियों के प्रवेश को रोकते हैं ये प्रयोग

24 Jan, 2026 09:29 AM

spiritual protection for your home

Protection from evil spirits:  मुख्य द्वार घर का वो स्थान है, जहां से अच्छी और बुरी शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। मुख्य दरवाजे पर ऊपरी बाधाओं को रोकने के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएं गए हैं, जो सरल और प्रभावी हैं। वास्तु के अनुसार...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Protection from evil spirits:  मुख्य द्वार घर का वो स्थान है, जहां से अच्छी और बुरी शक्तियां घर में प्रवेश करती हैं। मुख्य दरवाजे पर ऊपरी बाधाओं को रोकने के लिए शास्त्रों में कुछ ऐसे विशेष उपाय बताएं गए हैं, जो सरल और प्रभावी हैं। वास्तु के अनुसार कुछ ऐसे प्रयोग हैं, जो कम चर्चित हैं लेकिन अत्यधिक बलशाली हैं। ये पारंपरिक ज्ञान और ऊर्जा संतुलन पर आधारित हैं। यह आपके घर को ऊपरी बाधाओं से सुरक्षित रखने के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करेंगे। इन उपायों को नियमित रूप से करें और विश्वास के साथ करें:

PunjabKesari Spiritual protection for your home
Things that protect you from evil
अष्टधातु की पट्टी लगाएं
मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ अष्टधातु (आठ धातुओं का मिश्रण) की एक छोटी पट्टी स्थापित करें। यह पट्टी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। पट्टी को लगाने से पहले इसे गंगाजल या कच्चे दूध से शुद्ध करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 21 बार जाप करें।

PunjabKesari Spiritual protection for your home

सिंदूर और घी का तिलक करें
मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ, सिंदूर और गाय के घी को मिलाकर एक छोटा सा तिलक लगाएं। यह न केवल ऊर्जा को संतुलित करता है, बल्कि बुरी नजर और नकारात्मक प्रभाव को भी रोकता है।

PunjabKesari Spiritual protection for your home

पीली सरसों और फिटकरी का प्रयोग
पीली सरसों और फिटकरी को एक छोटे कपड़े में बांधकर दरवाजे के ऊपर लटकाएं। यह उपाय बुरी नजर और अदृश्य बाधाओं को प्रवेश करने से रोकता है। इसे हर महीने बदलें।

PunjabKesari Spiritual protection for your home

स्वस्तिक बनाएं
मुख्य दरवाजे पर रोज सुबह हल्दी और चावल के मिश्रण से स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक को शक्ति और शुभता का प्रतीक माना जाता है और यह ऊर्जा को शुद्ध करता है।

PunjabKesari Spiritual protection for your home

तांबे का पानी छिड़कें
घर के मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी के पत्ते और गंगाजल मिलाएं। रोज सुबह इस जल से दरवाजे पर हल्का छिड़काव करें। यह ऊपरी बाधाओं और नकारात्मकता को दूर रखेगा।
 

काले धागे का त्रिकोण
मुख्य दरवाजे के कोनों पर काले धागे से एक छोटा त्रिकोण बनाकर बांधें। यह त्रिकोण अदृश्य बाधाओं को रोकने के लिए ऊर्जा रक्षक का काम करता है।

PunjabKesari Spiritual protection for your home

शंख की स्थापना
दरवाजे के पास शंख की स्थापना करें और प्रतिदिन उसमें फूंक मारकर ध्वनि उत्पन्न करें। शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में सहायक होती है।

कपूर जलाने की प्रक्रिया
हफ्ते में दो बार मुख्य दरवाजे पर कपूर जलाएं और उसके धुएं को चारों ओर फैलाएं। यह वातावरण को शुद्ध करता है और ऊपरी बाधाओं को दूर भगाता है।

मंत्र-लेखन का उपाय
मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ "ॐ ह्रीं क्लीं नमः" मंत्र को हल्दी या केसर से लिखें। यह मंत्र ऊपरी बाधाओं को प्रवेश करने से रोकता है और सकारात्मकता बढ़ाता है।

मुख्य दरवाजे की दिशा का ध्यान रखें
यदि दरवाजा दक्षिण या पश्चिम की ओर हो तो उसके ऊपर पंचधातु का "सूर्य" लगाएं। इससे बाधाओं का प्रभाव कम होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है।

