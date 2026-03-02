Dhanu Rashifal Today 3 march: भाग्य का मिलेगा पूरा साथ या करनी होगी मेहनत?

Main Menu

Updated: 03 Mar, 2026 03:10 AM

Sagittarius Horoscope 3 march 2026 धनु राशिफल 3 मार्च 2026: धनु राशि (Sagittarius) के जातकों के लिए 3 मार्च का दिन उत्साह, नई योजनाओं और आत्मविश्वास से भरा रह सकता है। आप स्वभाव से आशावादी, स्पष्टवादी और ज्ञान की खोज में रहने वाले होते हैं। आज का दिन इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति कितने केंद्रित रहते हैं। आइए जानते हैं आज का विस्तृत राशिफल।

आज का ग्रह प्रभाव
धनु राशि के स्वामी Jupiter (बृहस्पति) हैं, जो ज्ञान, भाग्य और विस्तार के कारक माने जाते हैं। आज बृहस्पति का प्रभाव आपको सकारात्मक सोच और दूरदर्शिता प्रदान करेगा। साथ ही Sun (सूर्य) की ऊर्जा आपको नेतृत्व और आत्मविश्वास दे सकती है। हालांकि अति-आत्मविश्वास से बचना जरूरी है।

भाग्य बनाम मेहनत
आज भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन पूरी तरह उस पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। रुके हुए कामों में गति आएगी। नई योजना की शुरुआत हो सकती है। यात्रा से लाभ संभव है। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

सलाह: अवसर जरूर मिलेगा, लेकिन उसे सफलता में बदलने के लिए मेहनत जरूरी होगी।

करियर राशिफल
ऑफिस में आपके विचारों की सराहना होगी। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की चर्चा संभव है। विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ। व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल है। नए क्लाइंट या बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है।

आर्थिक स्थिति
धन आगमन के संकेत। पुराने निवेश से लाभ। अनावश्यक खर्च से बचें। लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें। आर्थिक मामलों में सकारात्मकता बनी रहेगी।

प्रेम और वैवाहिक जीवन
जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा। सिंगल लोगों को नया प्रस्ताव मिल सकता है। दूर रहने वाले पार्टनर से बातचीत होगी।

पारिवारिक जीवन
घर का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के साथ धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी। यात्रा के कारण थकान हो सकती है। खानपान पर ध्यान दें। नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा।

छात्रों के लिए
उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए दिन शुभ है। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलेगा।

आज का भाग्य प्रतिशत
आज आपका भाग्य लगभग 82% तक आपका साथ देगा।
लकी कलर: पीला
लकी नंबर: 3
शुभ समय: सुबह 11:00 से दोपहर 1:00 बजे तक

शुभ उपाय
विष्णु भगवान की पूजा करें।
“ॐ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करें।
पीली वस्तु का दान करें।

3 मार्च धनु राशि वालों के लिए भाग्य और मेहनत दोनों का संतुलन बनाने का दिन है। अवसर मिलेंगे, लेकिन उन्हें सफलता में बदलने के लिए प्रयास जरूरी होगा। सकारात्मक सोच और सही दिशा में कदम बढ़ाने से आप बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं।

