Stock Market Astrology : ‘सूर्य, मंगल व शुक्र बदलेंगे राशि, बाजार में रहेगा उतार-चढ़ाव’

    Stock Market Astrology : 'सूर्य, मंगल व शुक्र बदलेंगे राशि, बाजार में रहेगा उतार-चढ़ाव'

Stock Market Astrology : 16 जनवरी को बाजार बंद होने के बाद 17 जनवरी को एस्ट्रोसाइकिल में मकर राशि में 4 ग्रहों का योग बन गया है। मकर राशि में अब मंगल और सूर्य के साथ बुध और शुक्र का भी गोचर हो रहा है। यह योग 3 फरवरी को बुध के कुंभ राशि में गोचर करने तक जारी रहेगा। यह योग बाजार में उतार-चढ़ाव के बाद तेजी लाने का काम कर सकता है, लिहाजा इस सप्ताह कोई भी पोजीशन बाजार का ट्रेंड देख कर बनानी चाहिए। 20 जनवरी को मंगल और शनि 60 डिग्री के एक्सिस पर आएंगे जबकि इसी दिन शनि अपने उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे और 21 जनवरी को शुक्र का चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में गोचर होगा। इसी प्रकार बुध भी 23 जनवरी को चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे, ग्रहों की इस चाल से इस सप्ताह बाजार एक दायरे में कारोबार कर सकता है और बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा लेकिन बड़ी मंदी या तेजी के आसार नहीं हैं।  

19 जनवरी को चन्द्रमा सूर्य के अषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 11.51 बजे अपने ही श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे इस कारण बाजारों में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा और बाजार का मूड बिगड़ सकता है, लिहाजा इस समय के इर्द-गिर्द बाजार की चाल पर नजर रखनी जरूरी है, इस दिन हमें सरकारी सैक्टर के बैंकों के अलावा शिपिंग, पोर्ट, बेवरेज कंनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।  

20 जनवरी को सुबह 11.28 बजे मंगल और शनि 60 डिग्री एक्सिस पर आ जाएंगे जबकि 12.13 बजे शनि अपने ही उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे और चन्द्रमा दोपहर 1.06 बजे मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। इस दिन दोपहर तक बाजार में उतार-चढ़ाव रहेगा जबकि इसके बाद दूसरे हॉफ में बाजार संभल सकता है। इस दिन हमें कॉपर के अलावा डिफैन्स सैक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।
   
21 जनवरी को शुक्र चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में आएंगे और बाजार खुलने के समय चन्द्रमा मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे और दोपहर 1.57 बजे राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस दिन पहले हॉफ में बाजार में सामान्य कारोबार होगा जबकि दोपहर बाद उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लिहाजा दोपहर के सैशन में अपनी पोजीशन का खास ध्यान रखें। इस दिन लिकर कम्पनियों के अलावा फार्मा, आई.टी. और एयरलाइंस कम्पनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। 
  
22 जनवरी को सूर्य, मंगल और बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करेंगे और चन्द्रमा कुंभ राशि में राहु के शतभिषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। चन्द्रमा दोपहर 2.26 नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, लिहाजा इसके बाद बाजार में सुधार आ सकता है इससे पहले बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। इस दिन हमें बैंकिंग और एन.बी.एफ.सी. कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है।  

23 जनवरी को बुध चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में गोचर करेंगे और चन्द्रमा गुरु के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। लिहाजा इस दिन हमें बाजार हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है लेकिन दोपहर 2.32 बजे चन्द्रमा के शनि के उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद आखिरी घंटे में बाजार में बिकवाली देखने को मिल सकती है। लिहाजा आखिरी घंटे के कारोबार के दौरान बाजार में विशेष तौर पर सावधान रहना चाहिए।

नरेश कुमार
