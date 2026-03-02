Main Menu

Kanya Rashifal 4 March : 4 मार्च बदलेगा कन्या राशि का नसीब ? करियर में पद-प्रतिष्ठा और बड़ी जिम्मेदारी मिलने के संकेत

04 Mar, 2026

kanya rashifal 4 march

कन्या राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। ग्रहों का गोचर आपके दशम भाव को अत्यंत प्रभावशाली बना रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके मान-सम्मान और प्रभुत्व में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है।

Kanya Rashifal 4 March : कन्या राशि के जातकों के लिए 4 मार्च 2026 का दिन उनके जीवन की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। ग्रहों का गोचर आपके दशम भाव को अत्यंत प्रभावशाली बना रहा है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपके मान-सम्मान और प्रभुत्व में जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों और बड़ी उपलब्धियों का संगम है। यदि आप पिछले काफी समय से अपनी मेहनत के फल का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज वह समय आ गया है।

करियर और पद-प्रतिष्ठा 
आज आपके करियर के ग्राफ में एक बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। ऑफिस में आपको किसी विशेष टीम का नेतृत्व करने या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का हेड (Head) बनने का प्रस्ताव मिल सकता है। आपकी कार्यकुशलता और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आपको दूसरों से अलग खड़ा करेगी। उच्च अधिकारी आपसे काफी प्रभावित रहेंगे और आपको नई पद-प्रतिष्ठा मिलने के प्रबल संकेत हैं।

आर्थिक स्थिति और निवेश 
आर्थिक रूप से आज का दिन काफी स्थिरता भरा रहेगा। किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से धन लाभ होने की संभावना है।
जो जातक व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा ऑर्डर या नया पार्टनर मिल सकता है। विदेश से व्यापार करने वालों के लिए आज का दिन 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है।

पारिवारिक और प्रेम जीवन 
घर-परिवार में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा, जिससे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। परिवार में किसी शुभ समाचार के आने से खुशी का माहौल रहेगा। बच्चों की ओर से कोई सुखद जानकारी मिल सकती है जो आपके मानसिक तनाव को कम करेगी।

स्वास्थ्य और मानसिक शांति 
सेहत के मामले में आज आप काफी संतुलित महसूस करेंगे। आपका मानसिक स्वास्थ्य आज बहुत मजबूत रहेगा, जिससे आप कठिन निर्णय भी आसानी से ले पाएंगे। हालांकि, काम की अधिकता के कारण देर रात तक जागने से बचें, ताकि आपकी ऊर्जा बरकरार रहे।

आज का विशेष महा-उपाय 
अपने नसीब को और अधिक चमकाने के लिए आज भगवान गणेश को 5 बेसन के लड्डू अर्पित करें और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें। हरे रंग के वस्त्र या पन्ने की अंगूठी धारण करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा।

शुभ अंक: 5 और 8

शुभ रंग: तोता हरा और हल्का नीला

