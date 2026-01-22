Tarot Card Rashifal (23rd january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 22 Jan, 2026 01:23 PM
मेष राशि
आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 3
वृषभ राशि
धन से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी है। खर्च बढ़ सकते हैं। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6
मिथुन राशि
आज का दिन संवाद और संपर्क के लिए अनुकूल है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
कर्क राशि
मानसिक शांति बनाए रखने की जरूरत है। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। परिवार में सुखद माहौल रहेगा।
शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 2
सिंह राशि
आज मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नेतृत्व क्षमता उभरेगी। किसी वरिष्ठ से लाभ मिलने के योग हैं।
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1
कन्या राशि
कामकाज में फोकस बनाए रखें। छोटी गलतियां बड़ा असर डाल सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 7
तुला राशि
आज प्रेम और रिश्तों के लिए दिन अच्छा है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साझेदारी में लाभ के योग हैं।
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
वृश्चिक राशि
गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। निवेश सोच-समझकर करें। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी।
शुभ रंग: मरून
शुभ अंक: 9
धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। पढ़ाई और करियर में प्रगति के संकेत हैं। नई योजना बन सकती है।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
मकर राशि
काम का दबाव रह सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। धैर्य और अनुशासन से लाभ होगा।
शुभ रंग: स्लेटी
शुभ अंक: 8
कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। तकनीक से जुड़े कामों में सफलता।
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 4
मीन राशि
भावनात्मक रूप से दिन संवेदनशील रह सकता है। ध्यान और प्रार्थना से मन शांत रहेगा। खर्च नियंत्रित रखें।
शुभ रंग: बैंगनी
शुभ अंक: 7