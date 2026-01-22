Main Menu

Tarot Card Rashifal (23rd january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 01:23 PM

tarot card rashifal

मेष राशि आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

मेष राशि
आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा।
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 3

वृषभ राशि
धन से जुड़े मामलों में सतर्कता जरूरी है। खर्च बढ़ सकते हैं। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी।
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6

मिथुन राशि
आज का दिन संवाद और संपर्क के लिए अनुकूल है। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं।
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5

कर्क राशि
मानसिक शांति बनाए रखने की जरूरत है। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। परिवार में सुखद माहौल रहेगा।
शुभ रंग: क्रीम
शुभ अंक: 2

सिंह राशि
आज मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। नेतृत्व क्षमता उभरेगी। किसी वरिष्ठ से लाभ मिलने के योग हैं।
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1

कन्या राशि
कामकाज में फोकस बनाए रखें। छोटी गलतियां बड़ा असर डाल सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 7

तुला राशि
आज प्रेम और रिश्तों के लिए दिन अच्छा है। कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साझेदारी में लाभ के योग हैं।
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6

वृश्चिक राशि
गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। निवेश सोच-समझकर करें। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी।
शुभ रंग: मरून
शुभ अंक: 9

धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। पढ़ाई और करियर में प्रगति के संकेत हैं। नई योजना बन सकती है।
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3

मकर राशि
काम का दबाव रह सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। धैर्य और अनुशासन से लाभ होगा।
शुभ रंग: स्लेटी
शुभ अंक: 8

कुंभ राशि
आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। तकनीक से जुड़े कामों में सफलता।
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 4

मीन राशि
भावनात्मक रूप से दिन संवेदनशील रह सकता है। ध्यान और प्रार्थना से मन शांत रहेगा। खर्च नियंत्रित रखें।
शुभ रंग: बैंगनी
शुभ अंक: 7

