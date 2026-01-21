Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (22nd january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (22nd january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 21 Jan, 2026 01:44 PM

tarot card rashifal

​​​​​​​मेष राशि (Aries) आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलता से निभाएंगे। आर्थिक मामलों में

मेष राशि (Aries)
आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप सफलता से निभाएंगे। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

वृषभ राशि (Taurus)
आज आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। नौकरी और व्यापार में धीमी प्रगति हो सकती है, लेकिन मेहनत रंग लाएगी। धन से जुड़े मामलों में लाभ के योग हैं। पारिवारिक मामलों में सामंजस्य बना रहेगा। खानपान पर ध्यान दें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन संवाद और संपर्क के लिए अनुकूल है। नौकरी में नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को लाभ होगा। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मानसिक थकान महसूस हो सकती है।

कर्क राशि (Cancer)
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, आराम जरूरी है।

सिंह राशि (Leo)
आज का दिन मान-सम्मान बढ़ाने वाला है। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में लाभ के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी लेकिन अहंकार से बचना आपके लिए लाभकारी होगा।

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, दिनचर्या संतुलित रखें।

तुला राशि (Libra)
आज आपको फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए। नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन तनाव से दूर रहें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का दिन आत्मविश्लेषण का है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर सतर्क रहें।

धनु राशि (Sagittarius)
आज भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)
आज मेहनत का पूरा फल मिलेगा। करियर में उन्नति के संकेत हैं। व्यापार में नए सौदे लाभदायक रहेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। सेहत सामान्य रहेगी लेकिन आराम भी जरूरी है।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी में नए विचारों की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन सकारात्मक रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोग मिलेगा और काम समय पर पूरे होंगे। धन लाभ के योग हैं। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!