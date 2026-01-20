Main Menu

Tarot Card Rashifal (21st january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

tarot card rashifal

​​​​​​​मेष राशि (Aries) आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने प्रयासों

मेष राशि (Aries)
आज का दिन ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं और पुराने प्रयासों का फल मिलने के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान हो सकती है।

वृषभ राशि (Taurus)
आज आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग करें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। रुके हुए काम पूरे होने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

कर्क राशि (Cancer)
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, वरना गलतफहमी हो सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा संभव है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक है, लेकिन नींद पूरी लें।

सिंह राशि (Leo)
आज आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। नौकरी और व्यवसाय में मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिल सकती है। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन अहंकार से बचें।

कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन मेहनत भरा रह सकता है। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप उन्हें सुलझाने में सफल रहेंगे। धन से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

तुला राशि (Libra)
आज भाग्य आपका साथ देगा। करियर में प्रगति के संकेत हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। स्वास्थ्य संतोषजनक रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज सोच-समझ कर कदम उठाने की जरूरत है। कार्यक्षेत्र में गोपनीय बातों को साझा न करें। निवेश से पहले सलाह लें। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं।

धनु राशि (Sagittarius)
आज यात्रा के योग बन सकते हैं, जो लाभदायक रहेंगे। नौकरी में परिवर्तन या प्रमोशन की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर राशि (Capricorn)
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में धैर्य और अनुशासन से काम लें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक मामलों में समझदारी से निर्णय लें। जोड़ों के दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए शुभ है। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। धन लाभ के योग हैं। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मीन राशि (Pisces)
आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। करियर में नई दिशा मिल सकती है। धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और दिनचर्या संतुलित रखें।

