Tarot Card Rashifal (20th january): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Updated: 19 Jan, 2026 01:34 PM

tarot card rashifal

​​​​​​​मेष राशि (Aries) आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन

मेष राशि (Aries)
आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें।

वृषभ राशि (Taurus)
आज आपको धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन बातचीत से समाधान निकलेगा। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन आपके लिए अनुकूल है। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिल सकती है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

कर्क राशि (Cancer)
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कार्यस्थल पर किसी से विवाद हो सकता है। खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें। परिवार में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, विशेषकर पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।

सिंह राशि (Leo)
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। नेतृत्व क्षमता से कार्यक्षेत्र में पहचान मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आराम के लिए समय निकालें।

कन्या राशि (Virgo)
आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। नौकरी में पदोन्नति या प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार में सोच-समझ कर निवेश करें। परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

तुला राशि (Libra)
आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्यस्थल पर निर्णय सोच-समझ कर लें। धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव हो सकता है, ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। किसी पुराने विवाद का समाधान हो सकता है। करियर में नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक लाभ के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा।

धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन भाग्य का साथ दिलाने वाला रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में सफलता मिलेगी। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। सेहत अच्छी रहेगी।

मकर राशि (Capricorn)
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, लेकिन आप स्थिति संभाल लेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। थकान महसूस हो सकती है, आराम जरूरी है।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। मित्रों से लाभ मिलेगा। नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है। मानसिक शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

