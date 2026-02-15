Tarot Card Rashifal (16th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

मेष- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन विजय का प्रतीक है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी कार्यकुशलता देखकर पीछे हटने पर मजबूर होंगे।

मेष- मेष राशि वालों के लिए आज का दिन विजय का प्रतीक है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी कार्यकुशलता देखकर पीछे हटने पर मजबूर होंगे। रुके हुए सरकारी काम आज गति पकड़ेंगे। परिवार में सुख-शांति रहेगी, लेकिन शाम के समय जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी नोकझोंक संभव है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।

वृष - वृषभ राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं। यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है। सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर धन खर्च हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को बॉस से सराहना मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, विशेषकर खान-पान में लापरवाही न बरतें।

मिथुन- मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन संचार और संपर्कों का है। आज आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। व्यापार में नए पार्टनर मिल सकते हैं जो भविष्य में लाभ दिलाएंगे। विद्यार्थियों को आज अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

कर्क- कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भावुकता से भरा हो सकता है। पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी। घर-परिवार में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। मानसिक शांति के लिए कुछ समय एकांत में बिताएं।

सिंह- सिंह राशि वालों की आज समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी नेतृत्व क्षमता को आज नई पहचान मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी, लेकिन इसे अहंकार में न बदलने दें। शाम को बच्चों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा।

कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन योजनाओं को क्रियान्वित करने का है। आपकी तार्किक क्षमता और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आज आपको किसी बड़ी समस्या से बाहर निकाल लेगी। लेन-देन के मामलों में सावधानी बरतें। स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार दिखेगा, लेकिन योग-प्राणायाम जारी रखें।

तुला- तुला राशि वालों के लिए आज का दिन संतुलन बनाने का है। व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश करें। कला, संगीत या लेखन से जुड़े लोगों को आज कोई नया अवसर मिल सकता है। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें।

वृश्चिक- वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन साहस और पराक्रम का है। आप जो भी नया काम शुरू करेंगे, उसमें सफलता की संभावना अधिक है। पुराने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। वाहन सावधानी से चलाएं।

धनु- धनु राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है। बृहस्पति की कृपा से आपकी बुद्धि प्रखर रहेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यापारिक यात्राएं सुखद और लाभदायक रहेंगी। पिता या गुरु का आशीर्वाद आपके काम आएगा।

मकर- मकर राशि वालों को आज अपनी मेहनत का फल थोड़ा रुक कर मिलेगा, इसलिए धैर्य न खोएं। कामकाज में व्यस्तता के कारण आप परिवार को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य में कमर या पैरों का दर्द परेशान कर सकता है। निवेश के लिए आज का दिन टाल देना ही बेहतर है।

कुंभ- कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन नवीनता लेकर आएगा। आपकी नई सोच और आइडियाज को सराहा जाएगा। साझेदारी में किए गए कार्यों से लाभ होगा। अविवाहितों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी।

मीन- मीन राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। करियर को लेकर जो चिंताएं थीं, वे आज कुछ कम होंगी। किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। विद्यार्थियों के लिए मेहनत का दिन है। महादेव की आराधना से आपको मानसिक बल मिलेगा।

