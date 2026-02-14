Tarot Card Rashifal (15th February) : टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Prachi Sharma, Updated: 14 Feb, 2026 03:28 PM

मेष : आज आपमें गजब का उत्साह रहेगा। महाशिवरात्रि की तैयारियों में दिन बीतेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। शुभ रंग: लाल

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वृषभ : आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत है। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा और मानसिक शांति बनी रहेगी। शुभ रंग: सफेद

मिथुन : आज आपको अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। काम का बोझ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, इसलिए महादेव का ध्यान करते हुए काम करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग: हरा

कर्क: आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा आज आपको भावुक और शांत रखेंगे। निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। शुभ रंग: सिल्वर

सिंह : सामाजिक कार्यों में आपका सम्मान बढ़ेगा। व्यापार में नए अवसर मिलने के योग हैं। आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और बड़े निर्णय लेने में सक्षम होंगे। शुभ रंग: सुनहरा

कन्या : आज खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाएं। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। शिव आराधना से आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। शुभ रंग: गहरा हरा

तुला : प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए दिन बहुत मधुर है। आपको अचानक कहीं से शुभ समाचार मिल सकता है। अपनी रचनात्मकता का पूरा लाभ उठाएं। शुभ रंग: क्रीम

वृश्चिक : आज आपके अटके हुए कानूनी मामले सुलझ सकते हैं। विरोधियों पर आपकी जीत होगी। शाम का समय आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा। शुभ रंग: मरून

धनु : विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। एकाग्रता बढ़ेगी और मेहनत का फल मिलेगा। संतान पक्ष से आपको कोई खुशी मिल सकती है। शुभ रंग: पीला

मकर : आज घर-परिवार में मांगलिक चर्चा हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। शांति बनाए रखने के लिए ॐ नमः शिवाय का जाप करें। शुभ रंग: नीला

कुंभ : आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी यात्राओं के योग बन रहे हैं जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: बैंगनी

मीन : आज धन संचय करने में सफल रहेंगे। आपकी बातों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। महादेव की कृपा से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। शुभ रंग: केसरिया

