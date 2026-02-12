Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (13th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (13th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 12 Feb, 2026 12:44 PM

tarot card rashifal

मेष (Aries) आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन लाभ

मेष (Aries)
आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन लाभ के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ (Taurus)
खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। निवेश सोच-समझकर करें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन (Gemini)
कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी।

कर्क (Cancer)
भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें।

सिंह (Leo)
आज का दिन सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। नौकरी में पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं।

कन्या (Virgo)
व्यस्त दिन रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

तुला (Libra)
भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापार में लाभ हो सकता है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति संभव है।

वृश्चिक (Scorpio)
धैर्य से काम लें। वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखें।

धनु (Sagittarius)
नई शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मकर (Capricorn)
कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से समाधान मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ (Aquarius)
सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं। परिवार में सुखद माहौल रहेगा।

मीन (Pisces)
धन लाभ के संकेत हैं। पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!