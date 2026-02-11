Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (12th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (12th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 11 Feb, 2026 01:32 PM

tarot card rashifal

​​​​​​​मेष राशि: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन

मेष राशि: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ राशि: आज का दिन धैर्य रखने का है। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। सेहत का ध्यान रखें।

मिथुन राशि: आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

कर्क राशि: भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। शाम का समय बेहतर रहेगा।

सिंह राशि: आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा हो सकती है। धन लाभ के संकेत हैं। सेहत सामान्य रहेगी।

कन्या राशि: आज मेहनत का फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। निवेश सोच-समझ कर करें।

तुला राशि: आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है। साझेदारी के काम में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

वृश्चिक राशि: आज मानसिक शांति बनाए रखें। कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से समाधान मिलेगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।

धनु राशि: आज यात्रा के योग बन रहे हैं। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। आर्थिक लाभ संभव है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मकर राशि: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

कुंभ राशि: आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सामाजिक सम्मान मिलेगा। मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे। धन लाभ के संकेत हैं।

मीन राशि: आज आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहेगा। मन शांत रहेगा। व्यापार में सामान्य लाभ होगा। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!