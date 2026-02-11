Tarot Card Rashifal (12th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 11 Feb, 2026 01:32 PM
मेष राशि: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन
मेष राशि: आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा।
वृषभ राशि: आज का दिन धैर्य रखने का है। नौकरी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। सेहत का ध्यान रखें।
मिथुन राशि: आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। व्यापार में लाभ के योग हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
कर्क राशि: भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। परिवार में किसी बात को लेकर तनाव हो सकता है। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। शाम का समय बेहतर रहेगा।
सिंह राशि: आज नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा हो सकती है। धन लाभ के संकेत हैं। सेहत सामान्य रहेगी।
कन्या राशि: आज मेहनत का फल मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। निवेश सोच-समझ कर करें।
तुला राशि: आज का दिन संतुलन बनाए रखने का है। साझेदारी के काम में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
वृश्चिक राशि: आज मानसिक शांति बनाए रखें। कार्य में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से समाधान मिलेगा। परिवार का सहयोग प्राप्त होगा।
धनु राशि: आज यात्रा के योग बन रहे हैं। नई योजनाएं सफल हो सकती हैं। आर्थिक लाभ संभव है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
मकर राशि: कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। निवेश के लिए समय अनुकूल है।
कुंभ राशि: आज रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। सामाजिक सम्मान मिलेगा। मित्रों के साथ समय व्यतीत करेंगे। धन लाभ के संकेत हैं।
मीन राशि: आज आध्यात्मिकता की ओर झुकाव रहेगा। मन शांत रहेगा। व्यापार में सामान्य लाभ होगा। परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।