Tarot Card Rashifal (11th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 10 Feb, 2026 01:40 PM
मेष राशि
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक
मेष राशि
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
वृषभ राशि
आज धैर्य से काम लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति होगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खानपान संतुलित रखें।
मिथुन राशि
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। संचार कौशल के बल पर आप कई काम सफलतापूर्वक पूरे करेंगे। नौकरी में बदलाव के योग बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें, गलतफहमी से बचें।
कर्क राशि
आज भावनाओं में बहने से बचें। कार्यक्षेत्र में सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी है। धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। परिवार के किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बन सकती है। ध्यान और योग लाभकारी रहेगा।
सिंह राशि
आज का दिन मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। नेतृत्व क्षमता के कारण लोग आपसे प्रभावित होंगे। व्यापार में अच्छा लाभ मिल सकता है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अहंकार से दूर रहें।
कन्या राशि
आज मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं। नौकरी और पढ़ाई दोनों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें, खासकर थकान से बचें।
तुला राशि
आज संतुलन बनाकर चलना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग हैं। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें।
वृश्चिक राशि
आज गोपनीय मामलों में सतर्क रहें। कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी। निवेश से पहले सोच-विचार करें। पारिवारिक मामलों में आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त आराम जरूरी है।
धनु राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे। यात्रा के योग बन सकते हैं। सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा।
मकर राशि
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह निभाएंगे। आर्थिक मामलों में सतर्कता जरूरी है। परिवार में किसी मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सेहत को नजरअंदाज न करें, नियमित दिनचर्या अपनाएं।
कुंभ राशि
आज नए विचार और योजनाएं दिमाग में आएंगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। दोस्तों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान करना लाभकारी रहेगा।
मीन राशि
आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल है। कला, लेखन या संगीत से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई आएगी। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन नींद पूरी लें।