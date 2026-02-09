Tarot Card Rashifal (10th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 09 Feb, 2026 01:08 PM
मेष राशि (Aries)
आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें।
वृषभ राशि (Taurus)
आज आपको अपने निर्णयों में संयम रखना होगा। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन साझेदारी में सतर्क रहें। जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। खानपान पर ध्यान दें।
मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं। छात्रों के लिए समय अच्छा है। मित्रों से सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।
कर्क राशि (Cancer)
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। पारिवारिक मामलों में समझदारी से निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल मिलेगा। धन संबंधी मामलों में सतर्क रहें। सेहत में उतार-चढ़ाव संभव है।
सिंह राशि (Leo)
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नौकरी और व्यापार में सफलता के योग हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
कन्या राशि (Virgo)
आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
तुला राशि (Libra)
आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। यात्रा के योग भी बन रहे हैं।
वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज सतर्कता जरूरी है। किसी भी काम में लापरवाही न करें। कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।
धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन सकारात्मक रहेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। छात्रों को मेहनत का फल मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
मकर राशि (Capricorn)
आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी होगी, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। धन निवेश सोच-समझकर करें। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा।
कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन लाभदायक साबित हो सकता है। व्यापार में मुनाफा होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।
मीन राशि (Pisces)
आज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। करियर में प्रगति के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। मानसिक शांति बनी रहेगी।