Tarot Card Rashifal (14th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

13 Feb, 2026 12:22 PM

मेष आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें।

मेष
आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

वृषभ
धन लाभ के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठों से सराहना मिलेगी। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खानपान पर ध्यान दें।

मिथुन
आज मानसिक चंचलता अधिक रह सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है। व्यापार में नई योजना लाभ दे सकती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता बढ़ाने की जरूरत है। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क
परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। कार्यस्थल पर सावधानी से काम करें। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

सिंह
आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

कन्या
आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। कार्यों में देरी हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। ध्यान और योग लाभकारी रहेंगे।

तुला
संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। कला और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

वृश्चिक
गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निवेश करें। प्रेम जीवन में गलतफहमियों से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु
भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

मकर
कार्यभार बढ़ सकता है। धैर्य और मेहनत से सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। जीवनसाथी के साथ समय बिताएं। सेहत को लेकर नियमित दिनचर्या अपनाएं।

कुंभ
आज नए अवसर मिल सकते हैं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में विस्तार की योजना बन सकती है। प्रेम जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। यात्रा का योग है।

मीन
आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। आर्थिक मामलों में संतुलन रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, सकारात्मक सोच बनाए रखें।

