Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Tarot Card Rashifal (19th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (19th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 18 Feb, 2026 12:26 PM

tarot card rashifal

मेष राशि आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार का

मेष राशि
आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है।

वृषभ राशि
धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। निवेश सोच-समझकर करें।

मिथुन राशि
आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। वाणी पर संयम रखें। मित्रों से सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

कर्क राशि
भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। पारिवारिक मामलों में धैर्य जरूरी है। नौकरी में स्थिरता रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

सिंह राशि
भाग्य का साथ मिलेगा। प्रमोशन या प्रशंसा मिल सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है।

कन्या राशि
आज योजनाएं सफल होंगी। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

तुला राशि
नए अवसर मिल सकते हैं। साझेदारी के काम में सफलता मिलेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है।

वृश्चिक राशि
आज सतर्क रहें। कार्यस्थल पर विवाद से बचें। सेहत पर ध्यान दें। धैर्य और संयम से काम लें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।

धनु राशि
यात्रा के योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। परिवार में खुशहाली रहेगी। निवेश से लाभ संभव है। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मकर राशि
कार्य में व्यस्तता रहेगी। मेहनत का फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ राशि
रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों से सहयोग मिलेगा। नई योजना शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।

मीन राशि
आज मानसिक शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!