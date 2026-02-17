Main Menu

    Tarot Card Rashifal (18th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Tarot Card Rashifal (18th February): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

17 Feb, 2026

मेष राशि आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय

मेष राशि
आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान दें।

वृषभ राशि
आज का दिन मिलाजुला रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को काम का दबाव महसूस हो सकता है। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

मिथुन राशि
आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। मानसिक शांति के लिए ध्यान-योग करें।

कर्क राशि
भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। पारिवारिक मामलों में आपकी सलाह महत्वपूर्ण साबित होगी। धन खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। सेहत में हल्की थकान महसूस हो सकती है।

सिंह राशि
आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा हो सकती है। रुके हुए काम पूरे होंगे। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता आएगी। यात्रा के योग बन सकते हैं।

कन्या राशि
आज धैर्य से काम लें। ऑफिस में किसी सहकर्मी से मतभेद हो सकता है। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें।

तुला राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में विस्तार के योग हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा।

वृश्चिक राशि
आज गोपनीय बातों को साझा करने से बचें। कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें, खासकर सिरदर्द या तनाव से बचें।

धनु राशि
आज का दिन सकारात्मक रहेगा। लंबित कार्य पूरे होंगे। करियर में प्रगति के संकेत हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

मकर राशि
आज मेहनत का फल मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बन सकते हैं। निवेश के लिए समय अनुकूल है। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ राशि
आज नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे। साझेदारी के कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छात्रों के लिए दिन शुभ है। यात्रा के दौरान सावधानी रखें।

मीन राशि
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कार्यक्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से समाधान मिलेगा। धन लाभ के संकेत हैं। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। योग और ध्यान से लाभ होगा।

