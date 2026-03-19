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Tarot Card Rashifal (20th March): टैरो कार्ड्स से करें अपने भविष्य के दर्शन

Edited By Updated: 20 Mar, 2026 04:30 AM

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मेष राशि आज का दिन आपके लिए उत्साह और सफलता से भरा रहेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और रुके हुए काम

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए उत्साह और सफलता से भरा रहेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं और रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

 वृषभ राशि
आज आपको धैर्य और संयम से काम लेने की जरूरत है। किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच-विचार करें। कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल थोड़ा देर से मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मिथुन राशि
आज भाग्य आपका साथ देगा। करियर और व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। पुराने विवाद सुलझ सकते हैं। छात्रों के लिए दिन शुभ है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

कर्क राशि
आज का दिन सामान्य रहेगा। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। कार्यक्षेत्र में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से सब संभल जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह राशि
आज आपको मान-सम्मान में वृद्धि मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक लाभ होगा। मित्रों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कन्या राशि
आज आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। आर्थिक मामलों में सुधार होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

तुला राशि
आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। करियर में सफलता मिलेगी और नए अवसर सामने आएंगे। आय में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी।

 वृश्चिक राशि
आज थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। किसी से विवाद से बचें। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है।

धनु राशि
आज का दिन सफलता और प्रगति का संकेत दे रहा है। नौकरी और व्यापार में लाभ होगा। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मकर राशि
आज का दिन मिला-जुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें पार कर लेंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

कुंभ राशि
आज आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।

मीन राशि
आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में उन्नति के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

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