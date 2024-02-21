Vastu good luck paintings for home: घर में लगे चित्र बदल सकते हैं आपके जीवन की तस्वीर

नौकरी-व्यवसाय और पढ़ाई में सफलता पाने के लिए वास्तु के अनुसार कुछ उपाय किए जाते हैं। वास्तु के अनुसार चीजें सही नहीं होने से उनके दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ खास चित्रों को घर में

Vastu good luck paintings for home: नौकरी-व्यवसाय और पढ़ाई में सफलता पाने के लिए वास्तु के अनुसार कुछ उपाय किए जाते हैं। वास्तु के अनुसार चीजें सही नहीं होने से उनके दुष्प्रभाव भी देखे जा सकते हैं। ऐसे ही कुछ खास चित्रों को घर में लगाने से बेहद लाभ मिलता है।



Running horses vastu: 7 सफेद दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीर वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लगाने से सफलता को गति मिलती है। दौड़ते हुए सफेद घोड़ों की तस्वीर में खासतौर पर 7 घोड़ों का होना जरूरी है। ऐसी तस्वीर लगाना तरक्की पाने के लिए बेहद लाभकारी मानी जाती है, साथ ही 7 का अंक भी ज्योतिष के अनुसार शुभ माना जाता है।



इस फोटो में 7 घोड़ों के होने के पीछे तर्क है कि इंद्रधनुष के 7 रंग, सप्त ऋषि, शादी के सात फेरे, सात जन्म को हिन्दू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। यह अंक प्राकृतिक और सार्वभौमिक माना गया है। वैसे ऐसी तस्वीर को घर और ऑफिस में कहीं पर भी लगा सकते हैं लेकिन इसे घर की पूर्व दिशा में लगाने से अधिक लाभ मिलता है। घर में प्रवेश करने के साथ ही आगंतुक की पहली नजर इस तस्वीर पर जानी चाहिए।



Direction for Family Photo: खिलखिलाती हुई परिवार के सदस्यों की हंसती तस्वीरें जीवन में ढेरों खुशियों लेकर आती है, नकारात्मकता को कोसों दूर रखती हैं।



वास्तु अनुसार जिस घर में तैरती हुई मछलियों का चित्र लगा होता है, वह सजीवता का परिचायक है। इससे फैमिली के सभी सदस्य लंबी उम्र भोगते हैं।



घर में सूर्योदय, ऊंचे पहाड़ और पानी के झरने की तस्वीरें लगाना उत्तम विकल्प है। ये निराश जीवन में उम्मीद की किरण जगाती हैं।