Vastu Tips : करियर ग्रोथ के लिए चमत्कारी उपाय, छोटी इलायची बदलेगी आपकी किस्मत

Edited By Updated: 26 Dec, 2025 02:13 PM

Vastu Remedy for Career : करियर और व्यापार में सफलता केवल कड़ी मेहनत पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा पर भी टिकी होती है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में छोटी इलायची को केवल एक मसाला नहीं, बल्कि भाग्य बदलने वाला कारक माना गया...

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vastu Remedy for Career : करियर और व्यापार में सफलता केवल कड़ी मेहनत पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे आसपास की ऊर्जा पर भी टिकी होती है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में छोटी इलायची को केवल एक मसाला नहीं, बल्कि भाग्य बदलने वाला कारक माना गया है। इलायची का संबंध सीधे तौर पर बुध और शुक्र ग्रह से है। बुध बुद्धि, संवाद और व्यापार का कारक है, जबकि शुक्र धन, ऐश्वर्य और आकर्षण का। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में घाटा हो रहा है, तो इलायची के ये छोटे लेकिन अचूक उपाय आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के लिए
अगर आपकी काबिलियत के बावजूद आपको ऑफिस में वह सम्मान या पद नहीं मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं, तो यह उपाय करें एक हरे कपड़े में 5 छोटी इलायची बांधकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। अगले दिन सुबह उठकर इन इलायचियों को किसी सुनसान जगह या किसी मंदिर के बाहर दान कर दें। यह आपकी सोई हुई किस्मत को जगाता है और कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाता है।

इंटरव्यू में सफलता के लिए
इंटरव्यू के समय घबराहट होना या ऐन मौके पर जवाब भूल जाना बुध के कमजोर होने की निशानी है। जिस दिन आपका इंटरव्यू हो, सुबह स्नान के बाद 3 इलायची को दाएं हाथ में रखकर ॐ श्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं श्रीं नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद इसे खाकर घर से निकलें। इससे आपकी वाणी में आकर्षण आता है और आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे आप इंटरव्यू लेने वाले को प्रभावित कर पाते हैं।

व्यापार में लाभ और क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए
यदि आपकी दुकान या ऑफिस में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो वास्तु दोष एक कारण हो सकता है। अपने व्यापार स्थल के मुख्य द्वार पर या अपने कैश बॉक्स में 5 इलायची रखें। हर शुक्रवार को इन इलायचियों को बदलें और पुरानी इलायची को किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें।

कार्यस्थल पर मान-सम्मान पाने के लिए
कभी-कभी सहकर्मी या बॉस आपके काम का श्रेय खुद ले लेते हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हर बुधवार को किसी गरीब या ब्राह्मण को इलायची का दान करें। इसके अलावा, पक्षियों को इलायची के साथ थोड़ा दाना डालें। बुध ग्रह मजबूत होने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं और लोग आपके काम को नोटिस करने लगते हैं।

विदेश में नौकरी या नई शुरुआत के लिए
यदि आप विदेश जाकर करियर बनाना चाहते हैं और रास्ते में रुकावटें आ रही हैं एक लोटा जल में 2-3 इलायची डालकर उसे उबाल लें। फिर उस पानी को अपने नहाने के पानी में मिला लें। स्नान करते समय मन में अपनी इच्छा दोहराएं। यह उपाय आपके आभा मंडल को शुद्ध करता है और बाहरी अवसरों के द्वार खोलता है।

