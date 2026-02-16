Vastu Tips For Work Stress : ऑफिस में बढ़ रही है टेंशन और बॉस से अनबन ? बस अपनी डेस्क पर कर लें ये 3 छोटे वास्तु बदलाव

आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में ऑफिस का तनाव और काम का दबाव एक ऐसी सच्चाई बन गया है, जिससे लगभग हर कामकाजी व्यक्ति जूझ रहा है। कई बार हम दिन-रात मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते।

बैठने की दिशा और डेस्क की स्थिति

वास्तु में दिशाओं का बहुत महत्व है। यदि आपकी पीठ ऑफिस के मुख्य दरवाजे की ओर है, तो यह तनाव और असुरक्षा की भावना पैदा करता है। हमेशा कोशिश करें कि काम करते समय आपका चेहरा उत्तर (North) या पूर्व (East) दिशा की ओर हो। उत्तर दिशा धन और अवसरों की मानी जाती है, जबकि पूर्व दिशा नई ऊर्जा और रचनात्मकता लाती है। अपनी पीठ के पीछे एक मजबूत दीवार रखें, यह आपको मानसिक सहारा और आत्मविश्वास प्रदान करती है।

डेस्क पर बांस का पौधा या क्रिस्टल रखे

आपकी डेस्क पर रखी चीजें आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। एक बिखरी हुई और अव्यवस्थित मेज मानसिक भ्रम पैदा करती है। अपनी डेस्क के उत्तर-पूर्वी कोने में एक छोटा Lucky Bamboo का पौधा रखें। यह न केवल हवा को शुद्ध करता है, बल्कि आपके आस-पास की नकारात्मक ऊर्जा को भी सोख लेता है। यदि बॉस के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हैं, तो डेस्क पर एक क्रिस्टल ग्लोब या क्विंट्ज़ क्रिस्टल रखें। यह Communication में सुधार लाता है और बिगड़े हुए रिश्तों को संभालने में मदद करता है।

गैजेट्स और फाइलों का सही प्रबंधन

अक्सर हम अपनी डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक सामान और पुरानी फाइलों का ढेर लगा लेते हैं, जिससे ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। वास्तु के अनुसार, कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को डेस्क के दक्षिण-पूर्व (South-East) कोने में रखना चाहिए। यह अग्नि की दिशा है जो आपको ऊर्जावान बनाए रखती है। काम पूरा होने के बाद अपनी मेज को साफ करना न भूलें। रुकी हुई फाइलें और बंद पड़ी घड़ियां या पेन तरक्की में बाधा बनते हैं। अपनी टेबल के Central Space हमेशा खाली रखें ताकि विचारों का आदान-प्रदान सुगम हो सके।

