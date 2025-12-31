Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Vindhyachal Dham : श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से थमी विंध्य नगरी की रफ्तार, सुरक्षा के लिए चरण स्पर्श पर लगा ब्रेक

Vindhyachal Dham : श्रद्धालुओं की भारी भीड़ से थमी विंध्य नगरी की रफ्तार, सुरक्षा के लिए चरण स्पर्श पर लगा ब्रेक

Edited By Updated: 31 Dec, 2025 04:03 PM

vindhyachal dham

नए साल की शुरुआत मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से करने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु विंध्य नगरी पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन और श्री विंध्य पंडा समाज ने मिलकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए...

Vindhyachal Dham : नए साल की शुरुआत मां विंध्यवासिनी के आशीर्वाद से करने के लिए देश भर से लाखों श्रद्धालु विंध्य नगरी पहुंच रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन और श्री विंध्य पंडा समाज ने मिलकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

चरण स्पर्श पर रोक
भारी भीड़ के मद्देनजर माँ विंध्यवासिनी के गर्भ गृह में चरण स्पर्श पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्रद्धालु केवल दूर से झांकी दर्शन कर सकेंगे। यह व्यवस्था मुख्य रूप से 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए लागू की गई है।

श्रद्धालुओं की भारी संख्या
अनुमान है कि नववर्ष के पहले दिन लगभग 10 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद किया गया है।

सुरक्षा और निगरानी
पूरे मेला क्षेत्र और मंदिर परिसर की निगरानी CCTV कैमरों और ड्रोन के जरिए की जा रही है। जगह-जगह मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

और ये भी पढ़े

सुविधाएं
कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रशासन ने मंदिर परिसर और आसपास के 12 प्रमुख स्थानों पर हीटर और अलाव की व्यवस्था की है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी और सुगम दर्शन के लिए बैरिकेडिंग भी की गई है।

यातायात व्यवस्था
मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों पर जाम न लगे, इसके लिए कई क्षेत्रों को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!