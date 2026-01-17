Weekly Love rashifal (19.01.2026 से 25.01.2026): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 17 Jan, 2026 09:29 AM
Weekly Love Rashifal: 19 जनवरी 2026 से 25 जनवरी 2026 तक, साप्ताहिक लव राशिफल से जानिए आपकी रोमांटिक लाइफ, रिश्ते और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे।
लव टिप ऑफ द वीक: ईमानदारी, संवाद और धैर्य, यही इस सप्ताह रिश्तों की सबसे बड़ी कुंजी है।
मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
इस सप्ताह प्रेम जीवन में जोश और आकर्षण बना रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। अविवाहित लोगों के लिए नया क्रश या प्रस्ताव संभव है। गुस्से में कोई बात न कहें।
वृष लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
रिश्तों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा। पार्टनर से भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। सिंगल जातकों को पुराने प्रेम से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है।
मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
इस सप्ताह कम्युनिकेशन सबसे अहम रहेगा। गलतफहमी से बचें और दिल की बात साफ-साफ कहें। सोशल मीडिया या यात्रा के दौरान नया प्रेम मिल सकता है।
कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
भावनाओं में बहने से बचें। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ता तय होने के संकेत हैं।
सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
प्यार में रोमांस और सरप्राइज बना रहेगा। पार्टनर से तारीफ और ध्यान मिलेगा। ईगो से दूरी बनाए रखें, तभी रिश्ता मजबूत होगा।
कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
रिश्तों में व्यावहारिकता रहेगी। पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है। सिंगल लोगों को ऑफिस या पढ़ाई से जुड़ा प्रेम मिल सकता है।
तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
इस सप्ताह प्रेम जीवन में संतुलन और मधुरता रहेगी। पुराने झगड़े सुलझ सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए समय अनुकूल है।
वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Horoscope)
प्यार में गहराई और जुनून रहेगा। पार्टनर के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। शक और नियंत्रण की भावना से बचें, वरना तनाव हो सकता है।
धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
प्रेम जीवन में नया उत्साह आएगा। लॉन्ग-डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए मुलाकात संभव है। सिंगल लोगों के लिए प्रेम प्रस्ताव आ सकता है।
मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
इस सप्ताह भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी झिझक रहेगी। पार्टनर आपके समर्थन की अपेक्षा करेगा। धैर्य रखें, रिश्ता मजबूत होगा।
कुंभ लव राशिफल ( Aquarius Love Horoscope)
दोस्ती से प्यार में बदलने के योग हैं। पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए सप्ताह अच्छा है।
मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
रोमांटिक और भावुक समय रहेगा। पार्टनर के साथ दिल से जुड़े पल बितेंगे। पुराने प्रेम का दोबारा आगमन संभव है।