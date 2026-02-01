Weekly Tarot Horoscope (1st-7th February): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष- यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए उत्साह और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास रंग ला सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है।

मेष- यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए उत्साह और नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास रंग ला सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर नियमित दिनचर्या बनाए रखना लाभकारी रहेगा।

उपाय- घर में गंगाजल का छिड़काव करें।

शुभ रंग- केसरी

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 9

वृष- वृष राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का रहेगा। कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपकी मेहनत आपको सफलता दिला सकती है। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान करना लाभदायक रहेगा।

उपाय- कच्ची हल्दी का स्पर्श करें।

शुभ रंग- पिंक

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 3

मिथुन- मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। करियर से जुड़ी योजनाएं सफल हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में मन लगेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत हो सकती है। मित्रों और रिश्तेदारों से सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा।

उपाय- मीठा दही खाकर घर से निकलें।

शुभ रंग- ब्राउन

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 5

कर्क- कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत और धैर्य का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी लगन आपको सफलता दिला सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। पारिवारिक जीवन में कुछ छोटे मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से सुलझाने की जरूरत होगी। यात्रा के योग बन सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें और पर्याप्त आराम करें।

उपाय- श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करें।

शुभ रंग- संतरी

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 1

सिंह- सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके निर्णय लाभकारी साबित हो सकते हैं। नई जिम्मेदारियां मिलने से आपके अनुभव में वृद्धि होगी। समाज में मान-सम्मान बढ़ने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रह सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम करना जरूरी रहेगा।

उपाय- तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाएं।

शुभ रंग- नीला

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 7

कन्या- कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी और संतुलन बनाए रखने का रहेगा। कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे सफलता मिलने की संभावना है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करना जरूरी रहेगा। आर्थिक मामलों में खर्चों पर नियंत्रण रखना लाभकारी रहेगा। परिवार में सहयोग मिलेगा, जिससे मानसिक संतुलन बना रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और तनाव से बचने का प्रयास करें।

उपाय- हुनुमान चालीसा का पाठ करें।

शुभ रंग- ग्रे

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 8

तुला- तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं। आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। पुराने मित्रों से मुलाकात होने के संकेत हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या संतुलित रखना जरूरी होगा।

उपाय- घर से कुछ मीठा खाकर निकलें।

शुभ रंग- मेहरून

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 4

वृश्चिक- वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्लेषण और सुधार का अवसर लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में नई योजनाएं बनाने का समय रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति स्थिर रह सकती है। पारिवारिक जीवन में सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें।

उपाय- मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं।

शुभ रंग- लाल

शुभ दिशा- दक्षिण

शुभ अंक- 6

धनु- धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। करियर और शिक्षा से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

उपाय- गाय को हरा चारा खिलाएं।

शुभ रंग- हरा

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 2

मकर- मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत का फल देने वाला साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है और वरिष्ठों का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर नियमित जांच और संतुलित आहार अपनाना लाभकारी रहेगा।

उपाय- माता लक्ष्मी का फूल अर्पित करें।

शुभ रंग- गुलाबी

शुभ दिशा- पूर्व

शुभ अंक- 5

कुंभ- कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अनुभव और अवसर लेकर आ सकता है। नौकरी और व्यापार में उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा और आपकी योजनाएं सफल हो सकती हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर रह सकती है। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आराम के लिए समय निकालना जरूरी रहेगा।

उपाय- गणेश जी के नामों का जाप करें।

शुभ रंग- पीला

शुभ दिशा- पश्चिम

शुभ अंक- 3

मीन- मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मानसिक शांति और संतुलन का रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है। आर्थिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा और प्रियजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन दिनचर्या में नियमितता बनाए रखना जरूरी रहेगा।

उपाय- माता-पिता की सेवा करें।

शुभ रंग- सफेद

शुभ दिशा- उत्तर

शुभ अंक- 1

