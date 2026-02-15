Weekly Tarot Horoscope (15th-21st February): जानें, कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह

मेष राशि (Aries) मेष राशि के लिए इस सप्ताह 'द चैरियट' कार्ड आया है, जो गति और विजय का संकेत है। करियर में आप जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे, उसे कड़ी मेहनत से हासिल कर लेंगे।

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए 'द हिरोफेंट' कार्ड परंपरा और ज्ञान का प्रतीक है। इस सप्ताह आप किसी धार्मिक कार्य या मांगलिक प्रसंग में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी और विवाह की चर्चा हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें क्योंकि अनावश्यक खरीदारी बजट बिगाड़ सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें।

उपाय: शुक्रवार के दिन किसी छोटी कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लिए 'लवर्स' कार्ड का आगमन हुआ है। यह सप्ताह रिश्तों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई मनमुटाव चल रहा था, तो वह दूर होगा। करियर में पार्टनरशिप के काम लाभ देंगे। नई नौकरी के प्रस्ताव मिल सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता बढ़ाने का समय है। यात्रा के योग बन रहे हैं, जो सुखद रहेगी। वित्तीय स्थिति में सुधार होगा लेकिन निवेश सोच-समझकर करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना करीबी दोस्तों से अनबन हो सकती है। सेहत के प्रति लापरवाही न बरतें, पर्याप्त आराम करें।

उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गणेश जी की आरती करें।

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के लिए 'द मून' कार्ड मन की चंचलता और भ्रम को दर्शाता है। इस सप्ताह भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपनी योजनाएं किसी से साझा न करें। आर्थिक लेन-देन में सावधानी बरतें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। हालांकि, सप्ताह के अंत तक स्थितियां सुधरेंगी और आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कला और लेखन से जुड़े लोगों के लिए यह समय रचनात्मक रहेगा। नकारात्मक विचारों को खुद पर हावी न होने दें।

उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के लिए 'द सन' कार्ड आया है, जो अपार सफलता और ऊर्जा का प्रतीक है। यह सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और आप नेतृत्व की भूमिका में नजर आएंगे। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यापार में मुनाफे के नए स्रोत खुलेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और बच्चों की ओर से खुशी मिलेगी। यदि किसी बीमारी से जूझ रहे थे, तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। इस ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें और आलस्य का त्याग करें। नया काम शुरू करने के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है।

उपाय: प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लिए एट ऑफ पेंटाकल्स कार्ड कड़ी मेहनत और कौशल विकास की ओर इशारा करता है। इस सप्ताह आप अपने काम में बहुत व्यस्त रहेंगे। आपकी कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी और प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, बचत पर ध्यान दें। घर में मरम्मत या सजावट का काम शुरू करवा सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सुखद परिणाम मिल सकते हैं। पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और बाहर का खाना खाने से बचें।

उपाय: बुधवार के दिन मूंग की दाल का दान करें और मां दुर्गा की पूजा करें।

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के लिए 'जस्टिस' कार्ड संतुलन और न्याय का संदेश लेकर आया है। कानूनी मामलों में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। यदि आपने अतीत में मेहनत की है, तो उसका प्रतिफल मिलने का समय आ गया है। कार्यक्षेत्र में निष्पक्ष रहें और विवादों से दूर रहें। निजी जीवन में तालमेल बिठाने की कोशिश करें, जीवनसाथी को समय देना जरूरी है। आर्थिक लाभ के योग हैं, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से सप्ताह उत्तम है, योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।

उपाय: शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लिए 'डेथ' कार्ड का अर्थ अंत नहीं, बल्कि 'परिवर्तन' है। आपके जीवन के किसी पुराने अध्याय का अंत होकर नई शुरुआत होने वाली है। पुरानी आदतों या बोझिल रिश्तों को पीछे छोड़ने का समय है। करियर में बदलाव की इच्छा प्रबल होगी। निवेश के मामले में यह समय रिस्क लेने का नहीं है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय दें। मानसिक रूप से आप थोड़े परेशान रह सकते हैं लेकिन सप्ताह के अंत तक स्पष्टता आ जाएगी। ईश्वर पर भरोसा रखें, सब मंगलमय होगा।

उपाय: मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के लिए 'द व्हील ऑफ फॉर्च्यून' कार्ड भाग्य में बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। किस्मत का पहिया आपके पक्ष में घूमेगा। अचानक धन लाभ या करियर में बड़ी सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। जो काम लंबे समय से रुके हुए थे, वे गति पकड़ेंगे। विदेश यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा की योजना बन सकती है। आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। दोस्तों के साथ आनंदमय समय बीतेगा। प्रेम जीवन में रोमांच बना रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पैरों में दर्द या थकान की शिकायत हो सकती है।

उपाय: गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के लिए 'फोर ऑफ स्वॉर्ड्स' कार्ड आराम और आत्ममंथन का सुझाव देता है। पिछले कुछ हफ्तों की भागदौड़ के बाद अब आपको थोड़ा रुककर सोचने की जरूरत है। काम का ज्यादा तनाव न लें, वरना सेहत बिगड़ सकती है। करियर में अभी कोई बड़ा बदलाव न करें, जो चल रहा है उसे ही सुव्यवस्थित करें। परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति देगा। निवेश के लिए समय अनुकूल नहीं है। पुराने विवादों को सुलझाने के लिए शांत रहकर बातचीत करना बेहतर होगा। एकांत में बिताया समय नई ऊर्जा देगा।

उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लिए 'स्टार' कार्ड आशा और प्रेरणा लेकर आया है। आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का समय है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तो सफलता हाथ लगेगी। आपकी रचनात्मकता चरम पर होगी। समाज में आपकी छवि एक मार्गदर्शक के रूप में उभरेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बेहद रोमांटिक रहने वाला है। विद्यार्थियों को मनचाहे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य में ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। भविष्य की योजनाओं को आकार देने के लिए यह बहुत ही सकारात्मक समय है।

उपाय: शनिवार के दिन 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और तिल का दान करें।

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के लिए 'पेज ऑफ कप्स' कार्ड भावुकता और नए प्रस्तावों का प्रतीक है। इस सप्ताह आपको कोई भावुक कर देने वाला समाचार मिल सकता है। कोई नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है या परिवार में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। करियर में कलात्मक विचारों से लाभ होगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से आपके काम आसान हो जाएंगे। भावनाओं में बहकर कोई वित्तीय फैसला न लें। यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें। माता-पिता का आशीर्वाद लें, इससे आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे।

उपाय: गुरुवार के दिन चने की दाल और गुड़ का दान करें। केसर का तिलक लगाएं।