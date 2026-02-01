दुबई में इंटरनेशनल म्यूजिक एवं डांस रियलिटी शो The UAE Rockstar की भव्य घोषणा

मनोरंजन जगत के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए दुबई में इंटरनेशनल म्यूजिक और डांस रियलिटी शो The UAE Rockstar का आधिकारिक ऐलान किया गया। इस अवसर पर शो के निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह, निर्माता Pritesh Patel, Alpesh Patel, Shrena Patel तथा प्रोजेक्ट...

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। मनोरंजन जगत के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए दुबई में इंटरनेशनल म्यूजिक और डांस रियलिटी शो The UAE Rockstar का आधिकारिक ऐलान किया गया। इस अवसर पर शो के निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह, निर्माता Pritesh Patel, Alpesh Patel, Shrena Patel तथा प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे।

मीडिया को संबोधित करते हुए निर्माताओं ने जानकारी दी कि यह भव्य रियलिटी शो 20 मार्च से 30 अप्रैल के बीच दुबई में आयोजित किया जाएगा। लगभग 40 दिनों तक चलने वाला यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को एक साझा मंच पर लाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल माना जा रहा है।

दुबई को एंटरटेनमेंट हब बनाने की दिशा में पहल

निर्माता Pritesh Patel ने इस अवसर पर बताया कि उनकी टीम दुबई में AP Production नामक एक बड़े प्रोडक्शन हाउस की स्थापना पर काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य दुबई को अंतरराष्ट्रीय स्तर के फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन का प्रमुख केंद्र बनाना है। टीम का दीर्घकालिक विज़न दुबई को वैश्विक मनोरंजन मानचित्र पर एक मजबूत पहचान दिलाना है।

अनुभवी निर्देशन से सशक्त क्रिएटिव दिशा

शो के निर्देशन की कमान बॉलीवुड के प्रतिष्ठित निर्देशक दुष्यंत प्रताप सिंह संभाल रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने वर्ष 2000 से 2012 के बीच 1200 से अधिक रियलिटी शो एपिसोड्स का निर्देशन किया है। वे The Hundred Bucks, Trahimam, और Zindagi Shatranj Hai जैसी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं।

रियलिटी शो फॉर्मेट्स में उनके प्रमुख कार्यों में Dhoom, Kuch Kar Dikhayein, Bemisaal Hai Hum, Dhamaal Bemisaal, Big Camp, और Awaaz Hindustan Ki शामिल हैं। उनके अनुभव को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि The UAE Rockstar उच्च स्तरीय प्रस्तुति और रचनात्मक गुणवत्ता के साथ दर्शकों के सामने आएगा।

The UAE Rockstar को केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया जा रहा है जहां से उभरने वाले कलाकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। दुबई जैसे बहुसांस्कृतिक शहर में इसका आयोजन इस शो को वैश्विक स्वरूप प्रदान करता है। यह पहल यूएई में बड़े पैमाने पर मनोरंजन प्रोडक्शन के नए दौर की शुरुआत के रूप में भी देखी जा रही है।