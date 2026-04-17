Avinash Mishra और Eisha Singh की जोड़ी फिर साथ, शुक्रिया म्यूजिक वीडियो ने जीता दिल

Avinash Mishra और Eisha Singh जब Bigg Boss 18 में नजर आए थे, तभी से उनकी केमिस्ट्री दर्शकों की पसंद बन गई थी। फैंस लंबे समय से उन्हें दोबारा साथ देखने का इंतजार कर रहे थे, जो अब पूरा हो गया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Avinash Mishra और Eisha Singh जब Bigg Boss 18 में नजर आए थे, तभी से उनकी केमिस्ट्री दर्शकों की पसंद बन गई थी। फैंस लंबे समय से उन्हें दोबारा साथ देखने का इंतजार कर रहे थे, जो अब पूरा हो गया है।

सोशल मीडिया से बढ़ी उत्सुकता

हाल ही में दोनों कलाकारों ने अपने हाथों की एक तस्वीर साझा की थी, जिससे फैंस के बीच नई प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता बढ़ गई थी। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलों को जन्म दिया।

शुक्रिया म्यूजिक वीडियो में साथ आए

अब यह साफ हो गया है कि दोनों ने ‘शुक्रिया’ नाम के म्यूजिक वीडियो के लिए साथ काम किया है, जिसे Anshul Garg ने प्रोड्यूस किया है। यह गाना रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है।

रोमांटिक लव स्टोरी ने जीता दिल

इस म्यूजिक वीडियो में Avinash Mishra और Eisha Singh की एक खूबसूरत प्रेम कहानी दिखाई गई है, जिसमें शादी की रस्में जैसे हल्दी और फेरे भी शामिल हैं। उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल जीत लिया है।

फैंस का जबरदस्त रिस्पॉन्स

वीडियो रिलीज होते ही इंटरनेट पर इस जोड़ी की चर्चा तेज हो गई है। फैंस उनकी बॉन्डिंग और ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उन्हें फिर से साथ देखने की खुशी जाहिर कर रहे हैं।

गाने की टीम भी खास

शुक्रिया गाने को Hansika Parekh और Vibhor Parashar ने आवाज दी है, जबकि इसका संगीत Rajat Nagpal ने तैयार किया है, जो गाने को और खास बनाता है।