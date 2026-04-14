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दीपिका पादुकोण की संस्था LLL को बिसलेरी का साथ, ग्रामीण स्वास्थ्य पर बड़ा कदम

Edited By Updated: 14 Apr, 2026 01:58 PM

bisleri partners with deepika padukone lll for rural mental health program

दीपिका पादुकोण की संस्था The Live Love Laugh Foundation (LLL) ने बिसलेरी इंटरनेशनल के साथ तीन साल की सीएसआर पार्टनरशिप की घोषणा की है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दीपिका पादुकोण की संस्था The Live Love Laugh Foundation (LLL) ने बिसलेरी इंटरनेशनल के साथ तीन साल की सीएसआर पार्टनरशिप की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में ग्रामीण समुदायों के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को और मजबूत करना है।

गांवों तक बढ़ी पहुंच, हजारों लोगों को फायदा
छिंदवाड़ा के सौसर ब्लॉक में यह प्रोग्राम जनवरी 2023 में शुरू हुआ था, जो पहले 60 गांवों तक सीमित था। अब इसका विस्तार बढ़कर 134 गांवों तक हो गया है, जिससे लगभग 1,595 लोगों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा बिछुआ ब्लॉक में भी 42 नए गांव जोड़े गए हैं, जहां करीब 200 मानसिक रूप से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है।

बिसलेरी का समर्थन और सामाजिक जिम्मेदारी
Bisleri International की वाइस चेयरपर्सन जयंती चौहान ने इस साझेदारी पर कहा कि असली बदलाव तभी आता है जब समाज को जागरूक कर उन्हें खुद आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य ग्रामीण भारत में अभी भी एक कम समझा गया विषय है, जिस पर काम करना बेहद जरूरी है।

दीपिका पादुकोण का बयान
दीपिका पादुकोण ने कहा कि उनकी संस्था की शुरुआत ही मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने और इसे आसान बनाने के उद्देश्य से हुई थी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहा यह कार्यक्रम इस मिशन का एक अहम हिस्सा है, और बिसलेरी के सहयोग से इसे और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा।

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देश के कई राज्यों में सक्रिय है LLL
The Live Love Laugh Foundation का ग्रामीण मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फिलहाल कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में चल रहा है। यह कार्यक्रम मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों और उनके देखभाल करने वालों को सहायता प्रदान करता है।

जागरूकता और उपचार पर फोकस
इस पहल में जागरूकता फैलाने, समय पर पहचान, इलाज तक पहुंच और सामुदायिक भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित वॉलंटियर्स और केयरगिवर ग्रुप्स के माध्यम से यह मॉडल गांव स्तर पर एक मजबूत मानसिक स्वास्थ्य सपोर्ट सिस्टम तैयार करता है।

LLL का अब तक का प्रभाव
The Live Love Laugh Foundation की स्थापना 2015 में हुई थी। तब से अब तक संस्था ने 8 राज्यों के 19 जिलों में 30,000 से अधिक लोगों और उनके परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान की है। इसके अलावा संस्था ने ‘#NotAshamed’ और ‘Do Baara Poocho’ जैसे जागरूकता अभियान भी चलाए हैं।

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