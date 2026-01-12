प्राइम वीडियो की नई तेलुगु क्राइम थ्रिलर फिल्म चीकाटीलो का रोमांचक ट्रेलर रिलीज

प्राइम वीडियो ने आज एक इमोशनल तेलुगु क्राइम सस्पेंस ड्रामा, चीकाटीलो का एक ज़बरदस्त ट्रेलर लॉन्च किया।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत के सबसे लोकप्रिय मनोरंजन प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने आज एक इमोशनल तेलुगु क्राइम सस्पेंस ड्रामा, चीकाटीलो का एक ज़बरदस्त ट्रेलर लॉन्च किया। तेजी से विकसित हो रहे हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर आधारित इस कहानी में संध्या की यात्रा दिखाई गई है, जो एक ट्रू-क्राइम पॉडकास्टर है। शोभिता धुलिपाला द्वारा निभाया गया यह किरदार अपने पॉडकास्ट के जरिए बीस साल से निष्क्रिय पड़े एक सीरियल किलर के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करती है। फिल्म का निर्देशन शरण कोपिशेट्टी ने किया है और इसका निर्माण डी. सुरेश बाबू ने सुरेश प्रोडक्शंस प्रा. लि. के बैनर तले किया है। इसकी दमदार कहानी चंद्र पेम्मराजू और शरण कोपिशेट्टी ने लिखी है। फिल्म में शोभिता धुलिपाला और विश्वदेव राचकोंडा मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे, वहीं चैतन्य विश्वलक्ष्मी, ईशा चावला, झांसी, आमानी और वडलामणि श्रीनिवास अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे। तेलुगु फिल्म ‘चीकाटीलो ’ का प्रीमियर 23 जनवरी को प्राइम वीडियो पर भारत सहित दुनिया के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में विशेष रूप से किया जाएगा।

चीकाटीलो का ट्रेलर हैदराबाद की अंधेरी दुनिया की एक रोमांचक झलक पेश करता है, जहां संध्या—एक क्रिमिनोलॉजी ग्रेजुएट और ट्रू-क्राइम पॉडकास्टर हैं जो खुद को बिल्ली-और-चूहे के खतरनाक खेल में फंसा हुआ पाती है। एक चौंकाने वाली हत्या बीते अपराधों की कड़ी उजागर कर देती है, जिससे सच और इंसाफ की तलाश और भी तनावपूर्ण हो जाती है। अपने पॉडकास्ट को एक इन्वेस्टिगेशन टूल रूप में इस्तेमाल करते हुए संध्या एक निर्दयी हत्यारे को चुनौती देती है और उसे सामने लाने की कोशिश करती है। जैसे-जैसे कहानी का तनाव बढ़ता है, घटनाक्रम एक सिहरन पैदा कर देने वाले खुलासे की ओर बढ़ता है। लेकिन सवाल यही है क्या सच सामने आएगा, या फिर संध्या खुद उस हत्यारे का अगला शिकार बन जाएगी? सस्पेंस और भावनाओं से भरपूर यह ट्रेलर एक ऐसी दिल-दहला देने वाली खोज की नींव रखता है, जो 23 जनवरी से, सिर्फ प्राइम वीडियो पर शुरू होगी।

चीकाटीलो के निर्देशक और सह-लेखक शरण कोपिशेट्टी ने साझा किया, “चीकाटीलो का निर्देशन मेरे लिए एक बेहद संतोषजनक यात्रा रही हैं एक ऐसा अनुभव जिसने मुझे एक साधारण-सी दिखने वाली अपराध कहानी के पीछे छिपे इंसानी और अंधेरे पहलुओं को समझने और दिखाने का मौका दिया। अपने मूल में यह फिल्म सिर्फ एक क्राइम-सस्पेंस नहीं है, बल्कि यह हिम्मत, खामोशी और ताकत के खिलाफ संघर्ष, और इंसाफ को सामने लाने के साहस की कहानी है। अब जब ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, तो दर्शक उस तनाव और रहस्य से भरी दुनिया की झलक देख सकते हैं, जिसे हमने बनाया है। प्राइम वीडियो के साथ साझेदारी करना हमारे लिए बेहद खास और सार्थक रहा है । इसने हमें इस सोच को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर दिया, जहां हम सभी साहसी, सच्ची और जुड़ाव पैदा करने वाली कहानियों के प्रति एक साझा प्रतिबद्धता से जुड़े हैं। फिल्म की प्रतिभाशाली कलाकार टीम ने अपनी शानदार अदाकारी से इस सोच को साकार करने में अहम भूमिका निभाई है। मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि दर्शक 23 जनवरी को, सिर्फ प्राइम वीडियो पर, इसके विशेष प्रीमियर के साथ इस अनुभव का हिस्सा बनें।”

शोभिता धुलिपाला ने फिल्म को लेकर क्या कहा

चीकाटीलो में संध्या की मुख्य भूमिका निभा रहीं शोभिता धुलिपाला ने कहा, “संध्या का किरदार निभाना मेरे लिए एक शानदार अनुभव रहा। वह एक आत्मविश्वासी, बेबाक युवा महिला है, जो हर तरह के विरोध के बावजूद अपने विश्वासों पर मजबूती से डटी रहती है। उसके फैसले एक खास तरह की जिद से प्रेरित हैं, जिसकी अपनी एक अलग कहानी है। हैदराबाद की गलियों और दूसरी तेलुगु जगहों से जुड़े किरदार को निभाना, और मेरा खुद का सांस्कृतिक संदर्भ भी वैसा ही होने की वजह से, इस किरदार और मेरी अपनी अभिव्यक्ति के बीच तालमेल बेहद सहज और पूरी तरह आनंददायक रहा। इस बेहतरीन अनुभव के लिए मैं हमारी शानदार कास्ट और क्रू की बेहद आभारी हूं हर किसी ने हर दिन पूरी मेहनत से काम किया। प्राइम ओरिजिनल प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना कई मायनों में खास होता है। मेड इन हेवन से लेकर अब चीकाटीलो तक, यह एक सोच-समझकर तय किया गया और प्रेरणादायक सफर रहा है जहां हमारी साझा प्रगति, मनोरंजक कहानी कहने के प्रति प्रतिबद्धता और हर बार कुछ नया करने की चाह एक दुर्लभ खुशी है। मुझे उम्मीद है कि जब यह फिल्म 23 जनवरी को प्राइम वीडियो पर विशेष रूप से प्रीमियर होगी, तो दर्शक संध्या के रूप में मेरा एक अलग रूप देखेंगे।”