Sony SAB पर आ रहा है नया पौराणिक शो ‘हस्तिनापुर के वीर’, कुंती बनकर दिखेंगी Toral Rasputra

Sony SAB अपने कंटेंट को और भव्य बनाने के लिए एक नया पौराणिक शो ‘हस्तिनापुर के वीर’ लेकर आ रहा है। यह शो पांडवों के शुरुआती जीवन और उनके बनने की कहानी को नए अंदाज़ में दिखाएगा।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Sony SAB अपने कंटेंट को और भव्य बनाने के लिए एक नया पौराणिक शो ‘हस्तिनापुर के वीर’ लेकर आ रहा है। यह शो पांडवों के शुरुआती जीवन और उनके बनने की कहानी को नए अंदाज़ में दिखाएगा। यह सिर्फ युद्धों की कहानी नहीं होगी, बल्कि उन रिश्तों, फैसलों और भावनाओं की भी कहानी होगी, जिन्होंने इन किरदारों को महान बनाया।

कुंती के किरदार में दिखेगी ताकत और त्याग की कहानी

इस शो में मशहूर अभिनेत्री Toral Rasputra कुंती का किरदार निभाने जा रही हैं। कुंती को एक ऐसी मां के रूप में दिखाया जाएगा जो सिर्फ अपने बेटों की रक्षा नहीं करती, बल्कि उन्हें जीवन की सच्चाइयों का सामना करना भी सिखाती है। उनका किरदार अनुशासन, जिम्मेदारी और धर्म के मूल्यों पर आधारित होगा। उनके शांत और संयमित व्यक्तित्व के पीछे एक गहरी भावनात्मक दुनिया छिपी है, जो कहानी को और ज्यादा असरदार बनाएगी।

हर मां की ताकत और संघर्ष को दिखाएगा किरदार

कुंती की कहानी में त्याग, मौन संघर्ष और आत्मबल का मजबूत संदेश देखने को मिलेगा। वह अपने बच्चों के लिए सिर्फ सहारा नहीं, बल्कि उनकी सोच और किस्मत को दिशा देने वाली शक्ति भी हैं। उनका किरदार इस बात को दर्शाता है कि बच्चों को मुश्किलों से बचाने के बजाय उन्हें मजबूत बनाना ज्यादा जरूरी है।

Toral Rasputra ने क्या कहा?

अपने रोल को लेकर Toral Rasputra ने कहा कि कुंती का किरदार उन्हें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। उन्होंने बताया कि वह इस किरदार के जरिए एक मां की भावनाओं, त्याग और जिम्मेदारियों को गहराई से दिखाना चाहती हैं।

साथ ही, वह इस ऐतिहासिक किरदार को आज के दर्शकों से जोड़ने के लिए बेहद उत्साहित हैं।

कब और कहां देखें शो?

‘हस्तिनापुर के वीर’ जल्द ही Sony SAB पर प्रसारित होगा।

यह शो महाभारत को एक नए इमोशनल और मानवीय नजरिए से पेश करेगा, जो दर्शकों को कहानी से जोड़ने का काम करेगा।